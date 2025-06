Defesa Civil de Santa Catarina emite alerta para temporais entre esta quarta e quinta-feira

A secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para a possibilidade de temporais entre a noite desta quarta-feira, 4, e a tarde de quinta-feira, 5, em razão da formação e avanço de uma frente fria que vai intensificar as instabilidades em todo o estado.

Conforme a previsão meteorológica, a condição para temporais com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo se inicia pelo Extremo Oeste no final da noite de quarta-feira e avança para as demais regiões entre a madrugada e a tarde de quinta-feira.

A região de Brusque está em observação.

