Defesa Civil de SC emite alerta para risco de chuva intensa em Brusque a partir desta sexta-feira

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para o risco de chuva intensa em Brusque e em todo estado a partir desta sexta-feira, 17, até domingo, 19, devido uma frente fria. O risco para ocorrências relacionadas à chuva é alto em Brusque.

Segundo o comunicado do órgão, os temporais devem iniciar nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, avançando em direção às demais áreas do estado ao longo do período de alerta.

Para Brusque, são esperados acumulados entre 75 e 100 milímetros nas áreas em laranja, entre 50 e 70mm nas áreas em amarelo e entre 20 e 40mm nas áreas em verde do mapa. Segundo a Defesa Civil, em todas as áreas podem ocorrer pontuais acima dos valores mencionados.

O risco para ocorrências relacionadas à chuva é alto nas áreas em laranja, moderado nas áreas em amarelo e baixo nas áreas em verde.

