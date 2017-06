Defesa Civil de Vidal Ramos contabiliza estragos causados pelas chuvas

A Defesa Civil do município faz o levantamento dos estragos causados pela chuva intensa de domingo, 4, e segunda-feira. Um relatório deve ser divulgado nesta terça-feira, 6.

O maior problema registrado em Vidal Ramos, segundo órgão, é em relação as pontes. Cerca de dez foram encobertas pela água. Em alguns casos, inclusive, pessoas ficaram ilhadas em suas casas.

O pontilhão do início da avenida Jorge Lacerda, no Centro, foi levada pelas águas do rio Itajaí-Mirim na noite de domingo, 4. O local é conhecido como “ponte do macaco”.

Além disso, duas famílias estão desalojadas – em um total de sete pessoas. Ambas estão em casas alugadas pela prefeitura. O órgão também registrou quedas de barreiras e bueiros entupidos. Porém, os problemas das barreiras já foram resolvidos.