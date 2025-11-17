Defesa Civil emite alerta de chuva intensa para Brusque nesta terça-feira

Na terça-feira, 18, a influência de áreas de baixa pressão em diferentes níveis da atmosfera volta a desestabilizar o clima em Brusque.

A condição favorece chuva persistente além da possibilidade de temporais isolados durante a madrugada em todo o Vale do Itajaí.

De acordo com a Defesa Civil, toda a região permanece em estado de atenção (cor laranja) devido ao risco moderado a alto de alagamentos e enxurradas. Há ainda risco baixo a moderado para destelhamentos, danos na rede elétrica e queda de galhos ou árvores.

O chefe de meteorologia da Defesa Civil de Brusque, Alessandro Junior, explica que o alerta foi emitido pelo Estado diante da formação de novas áreas de instabilidade, que voltam a atingir o município ao longo do dia.

“Pedimos à população atenção redobrada neste momento, visto que as chuvas podem ocorrer de forma intensa e persistente.”

A orientação é para que, durante os temporais, moradores busquem locais seguros, evitem ficar próximos a janelas e não transitem por áreas com risco de alagamento.

Também não é recomendado se abrigar sob árvores nem circular perto de placas, muros e postes de energia.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

