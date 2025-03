Defesa Civil emite alerta para chuva intensa com alagamentos em Brusque nesta quinta-feira

A Defesa Civil de Brusque emitiu um alerta de chuva intensa com chances de alagamentos e enxurradas na região nesta quinta-feira, 13. O comunicado foi enviado através de uma mensagem enviada para os celulares dos moradores.

O comunicado do órgão informa ainda para a presença de raios e rajadas de vento também para os municípios de Canelinha, Guabiruba e Nova Trento nas próximas 2 horas.

De acordo com o mapa meteorológico da Defesa Civil, Brusque se encontra na cor vermelha, que significa que há um alto risco para ocorrências relacionadas à chuva.

O comunicado chegou através da ferramenta adotada recentemente pelo órgão para emitir alertas. Ela utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens que aparecem como pop-ups na tela dos celulares, acompanhadas de um sinal sonoro diferenciado. Essas mensagens incluem instruções claras sobre como proceder diante de uma situação de emergência.

Diferentemente do SMS, o Defesa Civil Alerta não depende do cadastro do usuário, tornando possível alcançar qualquer pessoa que esteja dentro do alcance das notificações enviadas. Isso é especialmente relevante em regiões turísticas ou para pessoas em trânsito.

O sistema Defesa Civil Alerta se soma às estratégias já utilizadas pela Defesa Civil, como os alertas por SMS e os aplicativos.

