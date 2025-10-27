Defesa Civil emite alerta para risco de alagamentos em Brusque e região; confira mapa meteorológico
Município está em estado de atenção
A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para o risco de alagamentos e chuva persistente em Brusque e região nesta segunda-feira, 27. Município está em estado de atenção.
Conforme o órgão, a situação é causada por uma instabilidade que vai do Centro ao Leste catarinense. Em algumas regiões do litoral, Vale do Itajaí e Planaltos, a chuva pode ser mais intensa.
No Grande Oeste catarinense, entre a tarde e à noite há condições para temporais isolados, especialmente nas áreas de divisa com o Paraná. Esses temporais atingem poucos municípios, com risco baixo para alagamentos pontuais, destelhamentos, queda de galhos e árvores e danos na rede elétrica.
