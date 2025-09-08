Defesa Civil emite alerta para risco de chuva intensa e rajadas de vento em Brusque e região; confira

A Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de rajadas de vento e chuva intensa em Brusque e região entre a madrugada e a manhã de terça-feira, 9. No município, o estado é de atenção.

De acordo com o comunicado, a passagem de uma frente fria pelo estado favorece a presença dos fenômenos. Em Brusque, a condição para chuva e temporais isolados é maior na madrugada e manhã de terça-feira.

Já a instabilidade mais intensa é aguardada para as áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul, especialmente entre o Grande Oeste e o Planalto Sul, onde o ambiente é mais favorável ao desenvolvimento de tempestades severas. Nessas áreas, os temporais são aguardados principalmente entre a noite desta segunda e início da madrugada de terça-feira.

Confira o mapa meteorológico:

A Defesa Civil recomenda:

Durante os temporais busque um local abrigado, longe de janelas e objetos que possam ser arremessados.

Em caso de chuva intensa com alagamentos, jamais atravesse ruas alagadas ou pontes e pontilhões submersos.

Em caso de ventos fortes evite transitar e/ou abrigar-se próximo de árvores, placas, muros e postes de energia.

