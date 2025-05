Defesa Civil emite alerta para risco de temporais com queda de granizo em Brusque e região

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para o risco de temporais com vendaval entre a tarde desta terça-feira, 27, e manhã de quarta-feira, 28. O município de Brusque e outras regiões do Vale do Itajaí estão em estado de observação.

De acordo com o órgão, entre a tarde desta terça, 27, e a manhã da quarta-feira, 28, a atuação de uma frente fria deixa o tempo instável em Santa Catarina, favorecendo o desenvolvimento de temporais com vendaval, raios e eventual queda de granizo.

O risco é moderado a alto para ocorrências associadas a destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores e alagamentos, especialmente no Grande Oeste e nas regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, onde as tempestades tendem a ser mais intensas.

As instabilidades começam a avançar no Extremo Oeste a partir do final da tarde da terça e avançam para as demais regiões até a manhã de quarta-feira.

Confira o mapa meteorológico:

