Defesa Civil emite novo alerta para chuvas em Brusque neste Réveillon

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um novo alerta de chuva para Brusque neste Réveillon. O município segue em estado de atenção, com risco moderado para temporais, rajadas de vento e chuva intensa até quinta-feira, 1º.

Os temporais tendem a começar no início da tarde em Santa Catarina, com maior intensidade no Litoral Norte, Grande Florianópolis, Médio e Baixo Vale do Itajaí e Litoral Sul. Nas demais regiões, as ocorrências devem ser mais isoladas.

Ao longo da noite, as instabilidades começam a perder força. Nos horários próximos à virada do ano, o tempo permanece nublado e não há previsão de chuva para a maior parte do estado, embora não se descarte a ocorrência de chuva fraca e isolada, sem risco associado.