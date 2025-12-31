Defesa Civil emite novo alerta para chuvas em Brusque neste Réveillon

Município está em estado de atenção

Defesa Civil emite novo alerta para chuvas em Brusque neste Réveillon

Município está em estado de atenção

Comente

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um novo alerta de chuva para Brusque neste Réveillon. O município segue em estado de atenção, com risco moderado para temporais, rajadas de vento e chuva intensa até quinta-feira, 1º.

Os temporais tendem a começar no início da tarde em Santa Catarina, com maior intensidade no Litoral Norte, Grande Florianópolis, Médio e Baixo Vale do Itajaí e Litoral Sul. Nas demais regiões, as ocorrências devem ser mais isoladas.

Ao longo da noite, as instabilidades começam a perder força. Nos horários próximos à virada do ano, o tempo permanece nublado e não há previsão de chuva para a maior parte do estado, embora não se descarte a ocorrência de chuva fraca e isolada, sem risco associado.

Defesa Civil/Reprodução
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo