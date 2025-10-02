Defesa Civil estabelece rotas seguras em caso de enchente em Brusque

A Prefeitura de Brusque implantou o Projeto Rota Segura Trans-Enchente, que tem como objetivo identificar, mapear e sinalizar as principais rotas seguras para deslocamento durante os eventos de enchente.

O município enfrenta recorrentes episódios de alagamentos. Por isso, as rotas foram classificadas conforme o nível de risco, e aquelas consideradas mais seguras já receberam placas de identificação em pontos estratégicos da cidade.

A iniciativa busca orientar a população, oferecendo caminhos alternativos que garantam maior segurança para o deslocamento entre bairros, o centro da cidade e os municípios vizinhos em situações de enchentes.

As rotas já sinalizadas podem ser consultadas neste link.

O projeto é resultado de uma parceria entre a Defesa Civil, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade e a Secretaria de Comunicação Social. A recomendação é que, em casos de emergência, a população utilize sempre os caminhos indicados pela Defesa Civil.

Chamados podem ser feitos pelo telefone 199 (Defesa Civil) ou pelo 193 (Corpo de Bombeiros).

