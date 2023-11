Defesa Civil projeta novo pico do rio Itajaí-Mirim, em Brusque, nesta sexta-feira; enchente é a maior desde 2011

O rio Itajaí-Mirim voltou a subir na manhã desta sexta-feira, 17. De acordo com a Defesa Civil, o nível às 11h30 era de 6,63 metros. O pico desta sexta pode chegar a 8,40 m por volta das 21h. A marca vai representar a maior enchente desde 2011. O pico projetado pela Defesa Civil pode sofrer alteração ao longo do dia.

O nível de 7,92 m, registrado durante a madrugada desta sexta, já havia sido o maior já visto desde 2011. Após a marca ser atingida, as águas baixaram e o rio se manteve estável durante parte da manhã. Porém, voltou a subir gradativamente devido ao aumento das águas em Vidal Ramos.

A Defesa Civil, durante transmissão ao vivo com o prefeito André Vechi (PL), informou os dados das chuvas e do rio. Às 14h30, haverá uma reunião do Grupo de Resposta e Ações Coordenadas de Brusque (Grac) para debater a situação.

O abrigo da Secretaria de Desenvolvimento Social está aberto na Arena Brusque.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: