Defesa silencia após investigação confirmar que motorista colidiu contra muro antes de acidente fatal no Limeira, em Brusque

Reportagem procurou as advogadas na manhã desta terça-feira, 9, mas elas optaram por não se manifestar

Defesa silencia após investigação confirmar que motorista colidiu contra muro antes de acidente fatal no Limeira, em Brusque

Reportagem procurou as advogadas na manhã desta terça-feira, 9, mas elas optaram por não se manifestar

Comente

O jornal O Município conversou na manhã desta terça-feira, 9, com a defesa do homem investigado pelo acidente que resultou na morte do motociclista Gilson Alves dos Santos. A colisão ocorreu na quarta-feira, 3, por volta das 5h45, no bairro Limeira, em Brusque.

A reportagem questionou as advogadas Kassia Grisa Tridapalli e Luana Schlindwein, da KR Advocacia, sobre eventual manifestação após a Polícia Civil confirmar que o motorista, cliente delas, havia colidido contra um muro cerca de uma hora antes. A informação foi divulgada na noite de segunda-feira, 8.

Segundo a Delegacia de Investigação Criminal, o motorista bateu o carro em um muro na rua Felipe Schmidt, no Centro, por volta das 3h20 da mesma quarta-feira. As imagens registram que ele desceu do veículo, correu por alguns minutos e voltou logo depois, deixando o local dirigindo.

“A confirmação deste primeiro evento é considerada crucial para estabelecer o contexto e a conduta do investigado nas horas que antecederam o acidente fatal. Todos os elementos, incluindo as imagens e os detalhes da fuga, estão devidamente anexados ao inquérito e serão utilizados na formação do conjunto probatório”, informou a corporação em nota.

Após a confirmação a reportagem questionou a defesa, que disse que não iria se manifestar “sobre os novos acontecimentos”. O investigado seguirá preso durante o processo.

Única manifestação da defesa

Em posicionamento anterior publicado por O Município, as advogadas afirmaram que os vídeos do acidente divulgados nas redes sociais apresentavam “recortes isolados, desconexos e completamente fora de contexto”. Para elas, as imagens “não correspondem à realidade dos fatos ocorridos”.

A defesa também negou a versão que circulou no local, segundo a qual o investigado estaria sob efeito de álcool ou outra substância. “Tais alegações são fruto de especulação e não se sustentam em elementos técnicos ou oficiais”, disseram.

Questionadas sobre circunstâncias específicas do acidente, as defensoras informaram que não comentariam detalhes neste momento “por orientação profissional e para preservar a ampla defesa”.

Leia também:

1. Chuvas: veja a situação pela região de Brusque e o que aponta a previsão
2. Veja como está o andamento da ampliação da adutora do Guarani, em Brusque
3. Conheça as ações do Samae que foram realizadas em 2025 para reduzir os impactos do verão em Brusque
4. VÍDEO – Imagens mostram motorista envolvido em acidente fatal no Limeira, em Brusque, correndo na rua após colidir contra muro
5. Botuverá suspende aulas nesta terça-feira devido à passagem de ciclone

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo