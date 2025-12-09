Defesa silencia após investigação confirmar que motorista colidiu contra muro antes de acidente fatal no Limeira, em Brusque

O jornal O Município conversou na manhã desta terça-feira, 9, com a defesa do homem investigado pelo acidente que resultou na morte do motociclista Gilson Alves dos Santos. A colisão ocorreu na quarta-feira, 3, por volta das 5h45, no bairro Limeira, em Brusque.

A reportagem questionou as advogadas Kassia Grisa Tridapalli e Luana Schlindwein, da KR Advocacia, sobre eventual manifestação após a Polícia Civil confirmar que o motorista, cliente delas, havia colidido contra um muro cerca de uma hora antes. A informação foi divulgada na noite de segunda-feira, 8.

Segundo a Delegacia de Investigação Criminal, o motorista bateu o carro em um muro na rua Felipe Schmidt, no Centro, por volta das 3h20 da mesma quarta-feira. As imagens registram que ele desceu do veículo, correu por alguns minutos e voltou logo depois, deixando o local dirigindo.

“A confirmação deste primeiro evento é considerada crucial para estabelecer o contexto e a conduta do investigado nas horas que antecederam o acidente fatal. Todos os elementos, incluindo as imagens e os detalhes da fuga, estão devidamente anexados ao inquérito e serão utilizados na formação do conjunto probatório”, informou a corporação em nota.

Após a confirmação a reportagem questionou a defesa, que disse que não iria se manifestar “sobre os novos acontecimentos”. O investigado seguirá preso durante o processo.

Única manifestação da defesa

Em posicionamento anterior publicado por O Município, as advogadas afirmaram que os vídeos do acidente divulgados nas redes sociais apresentavam “recortes isolados, desconexos e completamente fora de contexto”. Para elas, as imagens “não correspondem à realidade dos fatos ocorridos”.

A defesa também negou a versão que circulou no local, segundo a qual o investigado estaria sob efeito de álcool ou outra substância. “Tais alegações são fruto de especulação e não se sustentam em elementos técnicos ou oficiais”, disseram.

Questionadas sobre circunstâncias específicas do acidente, as defensoras informaram que não comentariam detalhes neste momento “por orientação profissional e para preservar a ampla defesa”.

