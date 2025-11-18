Definida a final do campeonato municipal de futsal de Brusque

A Arena Brusque foi palco na noite desta segunda-feira, 17, das semifinais da primeira divisão do Campeonato Municipal de Futsal, definindo os dois times que brigarão pelo título: Nanpe e Tropa do F8.

A primeira semifinal colocou frente a frente Nanpe e Atlético Carioca em um duelo que manteve a intensidade do início ao fim. O equilíbrio se manteve até os 11 minutos do primeiro tempo, quando Hudson (22) abriu o placar para o Nanpe, após um cruzamento pela direita. Pouco antes do intervalo, aos 19 minutos, o ala Silas (69) fez 2 a 0.

O Atlético Carioca voltou para a segunda etapa mais organizado e logo no primeiro minuto, após roubada de bola no ataque, Givanildo (27) descontou, fazendo 2 a 1. O jogo ficou franco, com chances para os dois lados, mas o Nanpe conseguiu respirar aos 9 minutos, com Hudson (22) marcando seu segundo gol na partida e o terceiro da equipe (3 a 1).

O Atlético Carioca ainda lutou e diminuiu novamente aos 18 minutos com Luan (8), mas o placar final ficou 3 a 2 para o Nanpe, se classificando para a vaga na final.

Na segunda semifinal, o confronto entre Tropa do F8 e Barrinho FC começou com as defesas prevalecendo. Ambas as equipes valorizavam a posse, mas o Tropa do F8 conseguiu furar o bloqueio aos 9 minutos, com Leonardo (11) abrindo o placar. O gol deu confiança ao time, que passou a dominar a posse e o volume de jogo, mantendo o 1 a 0 até o fim do primeiro tempo.

O segundo tempo foi mais equilibrado, mas a solidez do Tropa do F8 fez a diferença. Aos 12 minutos, em um contra-ataque rápido, Cleiton (14) ampliou para 2 a 0. O Barrinho FC se lançou ao ataque, tentando desesperadamente furar a defesa adversária. No entanto, o dia era de Cleiton, e aos 16 minutos, em uma jogada sem ângulo pela esquerda, ele fez o terceiro do Tropa do F8. Logo após a saída de bola, o Barrinho conseguiu o gol de honra com Robson (10): 3 a 1.

Falem, craques!

O ala do Nanpe, Silas, celebrou a classificação da equiepe à decisão. “Foi um jogo complicado, difícil de vencer o nosso adversário, e conseguimos ganhar graças a Deus. Quero agradecer o empenho do nosso time pela força, empenho e parabenizar a todos, estamos na final”.

Já o pivô do Tropa do F8, Cleiton Bahia, autor de dois gols na partida, destacou a força da equipe. “Graças a Deus consegui ajudar minha equipe. Foi um jogo bem complicado, mas conseguimos impor o nosso futebol e sair com o resultado. Agora vamos nos preparar para a grande final”.

Finais

Com esses resultados, a grande final e a disputa do terceiro lugar acontecerão no próximo sábado, 22, juntamente com a final da segunda divisão. Os duelos serão novamente na Arena Brusque e serão transmitidos ao vivo pelo canal TV Joga 7 no YouTube.

Programação

17h15 – Disputa do 3º lugar da 1º divisão – Atlético Carioca X Barrinho FC

18h15 – Final da 2ª divisão – Máfia F.C. X Beto Chaveiro/Camisa 10

19h15 – Final da 1ª divisão – Nanpe X Tropa do F8

