Definidas as onze candidatas do concurso Garota Feijuca 2017

Beleza, simpatia, postura, desenvoltura. Esses são alguns dos atributos das 11 finalistas do Concurso Garota Feijuca 2017, promovido pela casa de eventos Fire Up, de Brusque, e que irá escolher a mais bela das candidatas, a primeira e a segunda princesas, para a quinta edição de sua tradicional feijoada, que acontece no dia 16 de setembro.

As candidatas têm entre 17 e 27 anos de idade e a final do concurso acontece no dia 12 de agosto, a partir das 21 horas, na Fire Up. As 11 selecionadas representam da melhor forma a beleza da mulher brusquense e da região.

Reunidas na noite de segunda-feira, 31 de julho, as finalistas receberam diversas orientações sobre o concurso, desde as regras até a premiação. Dicas de postura e como desfilar da melhor forma na passarela durante a final da disputa, também fizeram parte do encontro. Os detalhes foram repassados pela diretora da Agência Lucky70, Suzete Baran, e da booker Luiza Fernanda Hassmann.

“A organização do evento nos solicitou apoio para darmos um suporte na assessoria do concurso e, consequentemente, daremos auxilio para a desenvoltura das candidatas. Avalio de uma forma muito positiva esse concurso, que incrementa ainda mais o evento, ao reunir festa, entretenimento e beleza”, declara Suzete.

Para o empresário Eudes Vilamoski, a primeira etapa do concurso já mostra a beleza da mulher brusquense ao mesmo tempo em que comprova a inovação da casa de eventos.

“Para nós é uma grande satisfação realizar esse concurso. É uma novidade nas casas noturnas de Brusque, e isso mostra que a Fire está sempre à frente. São mulheres lindas, com um bom nível cultural e temos certeza que a escola da Garota Feijuca será uma grade festa. Convidamos todos os brusquenses para prestigiarem o evento no dia 12 de agosto e também para que as torcidas marquem presença no dia para ajudar na pontuação das suas candidatas”, comenta.

Final

As vencedoras irão participar do trabalho de divulgação da Feijuca 2017, bem como estar presente no evento que irá movimentar a Fire Up no dia 16 de setembro, a partir das 11h. A Garota Feijuca será premiada com o valor de R$ 2 mil, enquanto que a primeira princesa ganhará R$ 1 mil e a segunda princesa, R$ 500, além de diversos outros prêmios da Brusvest, Fisk Idiomas e Lemus Calçados.

As jovens participantes terão suas fotos divulgadas nas mídias sociais da Fire Up, sendo que a candidata que receber maior número de curtidas também ganhará uma pontuação que somará a dos jurados, no dia da final. A torcida mais animada no dia do concurso, também vai render pontos.

O evento é uma realização da Fire Up em parceria com Spinelli Produções e Irmãos Novaes, e conta com o apoio da Agência Lucky70.

Atrações

No dia do concurso, 12 de agosto, a Fire Up irá promover a Festa Garota Feijuca, que terá como atrações Teo Abreu, Tiago Silva, Israel Lucero e DJ Heder. A divulgação das vencedoras será feita durante o evento. Logo, no dia 6 de setembro, véspera de feriado, acontece a Preview da Feijuca, com muitas atrações.

Já no dia 16 de setembro, a casa de shows mais querida de Brusque e região abre as portas para a 5ª Feijuca Fire Up & Irmãos Novaes. Este ano, o evento vem com uma grande programação e conta com o show nacional da dupla Bruninho e Davi, além de todo o carisma de Valentim, Cesar Santoro, Erimar Neto e grupo Sem Abuso. Nas picapes, o Dj Heder promete muito agito nos intervalos.

Serviço

-Concurso Garota Feijuca

Final: dia 12 de agosto, a partir das 21h na Fire Up

– Preview da Feijuca

Dia 6 de setembro, véspera de feriado

– 5ª Feijuca Fire Up & Irmãos Novaes

16 de setembro, a partir das 11h

Mais informações, reservas e camarotes: (47) 3350-4011 e 98829-2939