Definidas as quartas de final do Amador de Guabiruba

Estão definidas as quartas de final do Campeonato Amador de Futebol de Guabiruba. As últimas partidas da fase de grupos foram realizadas no domingo, 19.

Na rodada final, pelo grupo A, Continental e Lageadense empataram em 2 a 2, enquanto o Olaria, atual campeão, venceu o Cruzeiro por 2 a 1.

Já pelo grupo B, o Samaritanos fez 4 a 0 no Planície Alta, o São Pedro B/Tor bateu o MF Têxtil por 3 a 1, e 10 de Junho, atual vice-campeão, e São Pedro ficaram no 1 a 1.

Classificação final

As quartas de final acontecem em jogo único e serão realizadas no próximo domingo, 26.

Veja o calendário das quartas de final

Domingo, 26

Olaria x Planície Alta – 9h15 (Estádio Orlando Westarb, Guabiruba Sul)

10 de Junho x Cruzeiro – 9h15 (Estádio Carlos Nuss, Centro)

São Pedro x Continental – 14h45 (Estádio Luiz Carminatti, São Pedro)

Lageadense x Samaritanos – 14h45 (Estádio Reinaldo Batschauer, Lageado Baixo)

