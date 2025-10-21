Definidas as quartas de final do Amador de Guabiruba
Última rodada da primeira fase foi realizada no fim de semana
Última rodada da primeira fase foi realizada no fim de semana
Estão definidas as quartas de final do Campeonato Amador de Futebol de Guabiruba. As últimas partidas da fase de grupos foram realizadas no domingo, 19.
Na rodada final, pelo grupo A, Continental e Lageadense empataram em 2 a 2, enquanto o Olaria, atual campeão, venceu o Cruzeiro por 2 a 1.
Já pelo grupo B, o Samaritanos fez 4 a 0 no Planície Alta, o São Pedro B/Tor bateu o MF Têxtil por 3 a 1, e 10 de Junho, atual vice-campeão, e São Pedro ficaram no 1 a 1.
As quartas de final acontecem em jogo único e serão realizadas no próximo domingo, 26.
Domingo, 26
Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história: