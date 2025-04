Definidos local e data do jogo entre Brusque e Athletico pela Copa do Brasil

A tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil foi divulgada nesta quinta-feira, 17, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Brusque enfrentará o Athletico, adversário definido por sorteio.

O primeiro duelo, com mando do Brusque, ocorrerá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, no dia 1º de maio (quinta-feira), às 16h.

A partida não ocorrerá no estádio Augusto Bauer, pois o regulamento exige capacidade mínima de 10 mil pessoas em jogos da terceira fase da competição.

Já o jogo de volta está marcado para o dia 20 de maio (terça-feira), às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba.

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: