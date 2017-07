Definidos todos os confrontos do futebol suíço livre dos Jogos Comunitários de Brusque

A primeira fase do futebol suíço livre dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs) encerrou nesta -feira, 5, com a definição das outras oito equipes classificadas para a sequência da modalidade.

As comunidades do Paquetá, Rua Nova Trento, Águas Claras, Centro, Souza Cruz, Nova Brasília, Barra de Águas Claras e Bateas se juntam a outras oito equipes que já haviam se classificado na ça-feira.

Sobre os jogos

O destaque da noite foi a vitória do Barra de Águas Claras por 5 a 1 sobre o Primeiro de Maio. Jean Lombardi (duas vezes), Jandir, Vinicius Silva e Jonas Werner marcaram os gols que garantiram à equipe na primeira colocação do grupo F.

No grupo G, o Águas Claras confirmou a primeira posição ao segurar um empate em 2 a 2 com o Zantão. Anderson Nazário e Adriano Silva marcaram para o Águas Claras. João Stédile e Dener Farias empataram para o Zantão, que acabou eliminado no grupo.

Pelo grupo H, Souza Cruz e Centro empataram em 0 a 0 e se classificaram para a próxima fase. Ambos os times finalizaram com 4 pontos, mas o Souza Cruz ficou em primeiro por sofrido um gol a menos que o adversário.

A chave E também teve um jogo na rodada. A vitória do Paquetá por 2 a 1 sobre o Tomaz Coelho classificou a equipe na liderança com 6 pontos. A colocação do grupo terminou com o Bateas, com 3.

Futsal livre

Outras três partidas foram realizadas na Arena Brusque pelo futsal livre. O Ponta Russa bateu o Santa Luzia por 3 a 1 e se classificou como primeiro do grupo F com 6 pontos. A outra vaga será decidida entre Santa Luzia e Zantão que jogam na última rodada.

O mesmo ocorre na chave G com o Bateas já classificado com a vitória por 2 a 0 sobre o Volta Grande. Ricardo Eloi marcou os dois gols da equipe. Na última rodada, Volta Grande e Poço Fundo decidem a outra vaga.

No grupo E, o Limeira ganhou do Cedrinho por 6 a 5 e empatou com o adversário no número de pontos. Ambos somam 3. O São João, sem nenhum ponto, completa o grupo. Na última rodada a equipe enfrenta o Limeira. Se vencer, os dois classificados da chave serão definidos nos critérios de desempate.

JOGOS DESTA -FEIRA

Futsal livre masculino – Jogos na Arena Brusque

19h15 – Ponta Russa 3×1 Santa Luzia (Grupo F)

20h15 – Bateas 2×0 Volta Grande (Grupo G)

21h15 – Cedrinho 5×6 Limeira (Grupo E)

Futebol suíço livre

Jogos na Sociedade Santos Dumont – Grupos E e F

19h30 – Tomaz Coelho 1×2 Paquetá (Grupo E)

20h30 – Barra de Águas Claras 5×1 Primeiro (Grupo F)

Jogos no Campo do David – Grupos G e H

19h30 – Zantão 2×2 Águas Claras (Grupo G)

20h30 – Souza Cruz 0x0 Centro (Grupo H)

2º fase – Confrontos definidos

Limeira (1ºA) x Poço Fundo (2ºB)

Joaquim (1ºC) x Santa Rita (2ºD)

Paquetá (1ºE) x Rua Nova Trento (2ºF)

Águas Claras (1ºG) x Centro (2ºH)

Souza Cruz (1ºH) x Nova Brasília (2ºG)

Barra de Águas Claras (1ºF) x Bateas (2ºE)

Cedrinho (1ºD) x Steffen (2ºC)

Santa Terezinha (1ºB) x São João (2ºA)