Polenta gigante será a novidade da Festa Bergamasca 2017

Botuverá estará em festa nos dias 9, 10 e 11 de junho. Para comemorar o 55º aniversário de emancipação político-administrativa, a prefeitura promove a Festa Bergamasca, que pela primeira vez, neste ano, contará com a degustação da polenta gigante.

O secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude, Jeferson André Mariani, afirma a atração será um dos momentos mais marcantes do início das festividades, já que mais de mil pessoas poderão apreciar o tradicional prato italiano.

A polenta gigante será acompanhada com carne moída e é trazida pelo Amici Della Polenta – um grupo de Urussanga que valoriza a cultura italiana e dá ênfase à confecção do prato. “É uma festa tradicional e nada melhor que a gastronomia típica na abertura da festa”, diz Mariani.

Além da degustação, diversas atividades integram os três dias do evento, que deve reunir cerca de 7 mil visitantes. Haverá missa no dialeto bergamasco, baile da rainha com o Grupo Sorriso Lindo, além de shows com a Banda Ragazzi dei Monti, Fábio Dunk, Ivonir Machado e João Luiz Correa.

Escolha da realeza

Um dos pontos altos da festa deverá ser a escolha da rainha e suas princesas, que nesta edição tem sete candidatas entre 16 e 19 anos. As meninas, que ensaiam para o grande dia duas vezes por semana, serão julgadas pela postura, desenvoltura na passarela, comunicação, beleza e simpatia.

O secretário conta que a preparação das festividades começou no início do ano com contratação de bandas e shows, porém, é nos dias que precedem a festa que uma grande equipe se envolve na organização. Neste ano, cerca de 80 pessoas trabalham em prol do evento.

Mariani destaca que a Festa Bergamasca caracteriza-se como um marco no resgate dos momentos históricos dos pioneiros imigrantes e seus descendentes até a atual geração. “Recorda-se os momentos difíceis de sua vida, seus costumes e tradições como devida homenagem pelo legado de benefícios culturais que deles herdamos”.

Programação

9 de junho

18h – Santa Missa (Igreja Matriz São José)

19h30 – Abertura oficial da 26ª Festa Bergamasca (Pavilhão principal)

21h – Tombamento e degustação da Polenta Gigante / Apresentação do Coral Giuseppe Verdi (Pavilhão cultural)

22h – Início do baile de escolha da rainha (Pavilhão principal) com Grupo Sorriso Lindo

23h – Escolha da rainha

10 de junho

18h – Santa Missa (Igreja Matriz São José)

19h30 – Apresentação dos Grupos de danças folclóricas (Pavilhão cultural)

21h – Animação com Banda Ragazzi dei Monti (Pavilhão cultural)

22h – Show com Fábio Dunk (Pavilhão principal)

00h – Baile show com Ivonir Machado (Pavilhão principal)

11 de junho

10h – Santa Missa rezada no dialeto ítalo-bergamasco e animada pelo Coral Giuseppe Verdi (Igreja Matriz São José)

12h – Apresentação do Coral Giuseppe Verdi (Pavilhão cultural)

13h – Apresentação da Banda Ragazzi dei Monti (Pavilhão cultural)

15h – Baile show com João Luiz Correa (Pavilhão principal)



Candidatas à rainha

Carolina Wasen – 16 anos

Daniela Smanioto – 17 anos

Josana Oliveira da Silva – 17 anos

Paulina Aparecida Rodrigues – 19 anos

Taiara Gabriele Bozio – 17 anos

Tuani Cavilha – 17 anos

Sabrina Schwantz Gelzieichter – 17 anos