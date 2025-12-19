“Deixa o coração quentinho”: há poucos dias do Natal, menina guabirubense organiza doação de brinquedos na frente de casa

Maria Rita Jacintho, de 8 anos, decidiu que queria fazer crianças felizes neste Natal e separou cerca de 50 brinquedos para doar na porta de casa, em Guabiruba. Ela contou com a ajuda da mãe, Bruna Lang, e da avó, Rita.

Moradoras do bairro Guabiruba Sul, Bruna conta que a ideia partiu totalmente da filha, que quis fazer parte de todo o processo e ter contato direto com o público.

“Eu fiquei a semana inteira pensando em de que maneira eu podia ajudar as crianças no Natal. Foi aí que pensei em doar alguns brinquedos que estão em perfeito estado, mas que não uso mais”, disse Maria.

Ela separou os brinquedos para meninos e meninas, colocou uma mesa em frente à casa com todos eles, fez um cartaz anunciando a doação e até gravou um vídeo para a mãe publicar nas redes sociais e alcançar mais pessoas.

“Maria sempre foi uma menina de coração muito bondoso, solidária e amiga, e essa atitude foi motivo de orgulho geral. Descobrimos no ano passado que ela é autista e, quando teve a ideia, fiquei com medo de ela se frustrar, de achar que ninguém tinha gostado. Então conversei com ela e expliquei que ela está dando o melhor dela e que isso será valorizado”, disse a mãe.

Durante a manhã, Maria já conseguiu doar metade dos brinquedos. Segundo Bruna, as crianças foram chegando e chamando outras, passando a pé ou de carro, buzinando e parabenizando a iniciativa.

À tarde, Maria voltará com a doação por volta das 16h, pois mora perto do Parque Municipal de Guabiruba e, segundo ela, “vão passar crianças para ir ver o Pelznickel”.

“Ela está radiante. São muitos elogios nas redes sociais, pessoas desconhecidas enviando mensagens e compartilhando. Isso deixa o coração quentinho”, finalizou a mãe, orgulhosa da iniciativa da filha.

