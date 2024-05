“Deixa um vazio imensurável”: Sintrafite lamenta morte de funcionária em acidente em Botuverá

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação, Malharia, Tinturaria, Tecelagem e Assemelhados de Brusque, Botuverá, Guabiruba e Nova Trento (Sintrafite) emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Morgana dos Santos, de 37 anos, funcionária da farmácia da entidade, que morreu em um acidente de trânsito na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá, nesta segunda-feira, 13.

No comunicado, o sindicato ressaltou o profissionalismo, empatia e dedicação da funcionária durante o trabalho e no convívio com os colegas.

“Neste momento de dor e tristeza, prestamos nossas sinceras condolências à família e amigos de Morgana. Que encontrem conforto e serenidade para enfrentar este momento tão difícil. Morgana será lembrada com carinho e saudade por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la e compartilhar momentos ao seu lado”.

Confira nota na íntegra:

“Com profundo pesar, lamentamos informar que Morgana nos deixou prematuramente, vítima de um acidente de trânsito. Sua partida repentina deixa um vazio imensurável em nosso ambiente de trabalho e em nossos corações.

Morgana dedicou os últimos meses ao serviço na nossa farmácia, sempre demonstrando profissionalismo, empatia e dedicação exemplares no atendimento aos nossos clientes e no convívio com seus colegas de trabalho.

Neste momento de dor e tristeza, prestamos nossas sinceras condolências à família e amigos de Morgana. Que encontrem conforto e serenidade para enfrentar este momento tão difícil.

Morgana será lembrada com carinho e saudade por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la e compartilhar momentos ao seu lado.

Que sua alma descanse em paz”.

Confira informações sobre o acidente divulgadaspelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar Rodoviária:

– PMRv e Corpo de Bombeiros divulgam detalhes de acidente em rodovia de Botuverá que matou mulher

