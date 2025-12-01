Fundada em 16 de fevereiro de 2017 por Claudinei José Eccel e seu filho Carlos Henrique Eccel, a Delapel nasceu com o objetivo de oferecer agilidade, qualidade e atendimento próximo às empresas que precisam de materiais de escritório, limpeza e descartáveis.
Desde o início, o foco é o atendimento corporativo (B2B), com logística eficiente e contato direto com o cliente.
Começo da história
Antes de empreender, Claudinei acumulou mais de 15 anos de experiência na área de distribuição. “Eu viajava muito e quase não ficava em casa. Queria algo mais próximo da família e percebi uma oportunidade de mercado em Brusque”, contou.
A ideia surgiu após uma pesquisa que mostrou falhas no atendimento e preços altos na região. “Vi que faltava agilidade e atendimento personalizado. Acreditei que dava para fazer diferente”, lembrou Claudinei.
A Delapel começou pequena, com apenas três pessoas, Claudinei, o filho e a esposa. “Era tudo no campo, visitando clientes e ouvindo as necessidades. Em poucos meses, já contratamos mais gente. Em breve seremos 20”, relatou.
Atualmente, a empresa atende cerca de 1,2 mil clientes ativos e possui uma base de mais de 5 mil cadastros. O público vai de pequenas confecções a grandes indústrias, hospitais e prefeituras.
“Atendo desde o pequeno ateliê até uma multinacional como a Seara. Nosso pedido mínimo é de R$ 50”, explicou.
Estrutura própria
Com mais de 3 mil itens no portfólio de materiais de escritório e limpeza a itens de copa e informática, a empresa aposta em praticidade. “Queremos facilitar o dia a dia do cliente, entregando tudo o que ele precisa em um só lugar”, destacou Claudinei.
A frota própria, hoje com duas vans e previsão de ampliação, garante entrega gratuita e rápida em Brusque e cidades próximas, como Guabiruba, Nova Trento, São João Batista, Botuverá e Itajaí. Fora deste raio, as entregas são feitas por transportadoras parceiras.
Entre os marcos recentes, a Delapel foi nomeada como distribuidora da 3M, conquistada neste ano. “Foi um grande reconhecimento. A 3M só fecha parceria com quem confia”, afirmou.
De olho no futuro, a Delapel planeja ampliar a equipe de vendas e investir em novos canais. “Hoje temos seis vendedores, todos internos. Queremos chegar a dez até maio de 2026, incluindo um em Itajaí”, disse o empresário.
A aposta mais recente é o site e o aplicativo da empresa, que permitem pedidos diretos com rapidez e agilidade. “Muitos pediam para comprar nossos produtos para casa. Agora isso já é possível para todos, mantendo a entrega gratuita e rápida na região”, explicou Claudinei.
Para ele, a digitalização é um passo natural. “A gente começou no papel e na conversa direta. Agora o cliente compra pelo celular, mas o diferencial segue o mesmo: atendimento humano, agilidade e confiança”.