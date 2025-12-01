Fundada em 16 de fevereiro de 2017 por Claudinei José Eccel e seu filho Carlos Henrique Eccel, a Delapel nasceu com o objetivo de oferecer agilidade, qualidade e atendimento próximo às empresas que precisam de materiais de escritório, limpeza e descartáveis.

Desde o início, o foco é o atendimento corporativo (B2B), com logística eficiente e contato direto com o cliente.

Começo da história

Antes de empreender, Claudinei acumulou mais de 15 anos de experiência na área de distribuição. “Eu viajava muito e quase não ficava em casa. Queria algo mais próximo da família e percebi uma oportunidade de mercado em Brusque”, contou.

A ideia surgiu após uma pesquisa que mostrou falhas no atendimento e preços altos na região. “Vi que faltava agilidade e atendimento personalizado. Acreditei que dava para fazer diferente”, lembrou Claudinei.

A Delapel começou pequena, com apenas três pessoas, Claudinei, o filho e a esposa. “Era tudo no campo, visitando clientes e ouvindo as necessidades. Em poucos meses, já contratamos mais gente. Em breve seremos 20”, relatou.

Atualmente, a empresa atende cerca de 1,2 mil clientes ativos e possui uma base de mais de 5 mil cadastros. O público vai de pequenas confecções a grandes indústrias, hospitais e prefeituras.

“Atendo desde o pequeno ateliê até uma multinacional como a Seara. Nosso pedido mínimo é de R$ 50”, explicou.