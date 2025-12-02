Delegacia de Gaspar prende pai suspeito de manipular filho para incriminar ex-companheira

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira, 1º, um homem suspeito de incitar o próprio filho a incriminar a mãe durante uma disputa judicial pela guarda da criança.

A detenção ocorreu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, após ação conjunta entre equipes de Santa Catarina e do estado gaúcho.

A investigação começou em junho de 2025, quando o suspeito procurou a Polícia Civil e apresentou uma foto do filho segurando uma munição de fuzil.

Ele alegou que o menor teria acesso a munições, armas e drogas na casa da mãe. O caso motivou a abertura de um inquérito, que avançou com buscas domiciliares e análise de celulares.

Durante o trabalho, os investigadores identificaram que a fotografia havia sido registrada no celular do próprio pai e dentro da residência dele.

Os policiais concluíram que o homem já possuía munições de forma irregular e orientou o filho a manuseá-las e a deixá-las na casa da mãe. O objetivo seria provocar uma busca policial que resultasse na incriminação da ex-companheira.

O que diz o inquérito

Segundo o inquérito, o pai manipulou o menor, corrompeu o filho e ainda apresentou uma ocorrência falsa para tentar obter vantagem na disputa de guarda.

As evidências apontam fraude processual, denunciação caluniosa e perseguição, além de posse e porte ilegal de munição de uso restrito.

Com base no material colhido, o delegado responsável pelo caso indiciou o investigado por diversos crimes previstos no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do Desarmamento, e representou pela prisão preventiva.

O mandado foi cumprido pela Delegacia de Gaspar, com apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Blumenau e da DRACO do Rio Grande do Sul.

O delegado Filipe Martins destacou o trabalho das equipes envolvidas. Ele afirmou que o esforço conjunto das áreas de Psicologia e Investigação de Gaspar, além do apoio das unidades de inteligência, foi essencial para esclarecer os fatos e localizar o suspeito.

