Delegacia de Polícia Civil de Guabiruba tem novo comandante

Já está trabalhando em Guabiruba o novo responsável pela Delegacia de Polícia Civil do município. Reginaldo Henrique Leite, que atuava em Tijucas, assumiu o lugar de Pedro Bins, e foi apresentado pelo delegado regional Fernando de Faveri ao prefeito Matias Kohler na terça-feira, 11. Reginaldo atuava há sete anos no município de Tijucas.

“Receber esse convite foi um novo desafio, será um aprendizado. Gostei muito da cidade, hoje moro em São João Batista e tenho perspectiva em mudar pra cá”, disse ele, que destacou a parceria existente no município entre as polícias civil e militar e também a ligação estreita entre os dois órgãos com o poder público municipal.

O delegado regional enfatizou a competência do escrivão, com quem trabalhou em Jaraguá do Sul. “Tinha conhecimento da saída do Pedro Bins e o interesse do Reginaldo em trabalhar na região. Como ele é muito veloz nos procedimentos, fiz o convite a ele, visto que o município está crescendo e tem um número considerável de procedimentos”.