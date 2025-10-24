Delegado da DIC detalha operação contra pichadores em Brusque; confira imagens da ação

O delegado Fernando Farias, titular da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, explicou os detalhes da operação que teve como alvo pichadores que atuavam na cidade e em Guabiruba. Segundo ele, a investigação identificou quatro suspeitos, três homens e uma mulher, que se organizaram pelas redes sociais para cometer os crimes.

“Durante a investigação, identificamos que essas pessoas realmente estavam unidas para praticar pichação e dano ao patrimônio público. Elas combinavam os locais, quem levaria o material e postavam nas redes sociais os atos praticados”, disse o delegado.

Na manhã desta sexta-feira, 24, a polícia cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, dois em Brusque, nos bairros Rio Branco e Dom Joaquim, e dois em Guabiruba, nos bairros São Pedro e Aymoré.

Um dos investigados foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, após a polícia encontrar quantidade significativa de entorpecentes, balança de precisão e apetrechos para separação e venda. Durante a abordagem, ele também foi autuado por resistência.

Além das drogas, foram apreendidos celulares, latas de spray, cadernos e outros materiais relacionados às pichações.

“Esperamos que, ao analisarmos os celulares, possamos identificar provas adicionais, como fotos ou vídeos, já que eles realmente ostentavam e tinham orgulho do que faziam”, explicou Farias.

O delegado ressaltou ainda que a publicação do prefeito André Vecchi sobre a limpeza da ponte do Bairro Rio Branco ajudou na investigação.

“Quando o prefeito postou sobre a limpeza, os pichadores se sentiram provocados e começaram a conversar entre eles, o que nos permitiu comprovar a materialidade do crime”, afirmou.

Durante a operação, foi encontrado, na casa de um dos suspeitos, um rascunho de letra de rap que criticava o prefeito e que indicava a participação conjunta do grupo.

Conforme Farias, as próximas etapas envolvem a análise detalhada de todo o material apreendido, para verificar ligações entre os suspeitos, identificar outras pichações e confirmar a autoria dos atos.

“Já ficou constatado que realmente foi esse grupo que cometeu as ações. São pessoas jovens, de Brusque, e vamos prosseguir com o inquérito para apurar todas as responsabilidades criminais”, finalizou o delegado.

