Delegado da Polícia Civil diz que três vítimas de balão morreram abraçadas

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, revelou, em uma postagem nas redes sociais, que três vítimas morreram abraçadas no acidente com o balão de ar quente que caiu em Praia Grande, no Sul catarinense, neste sábado, 21, e vitimou oito pessoas e deixou outras 13 feridas.

“Dói na alma a cena de três pessoas morrendo abraçadas!”, escreveu no X (antigo Twitter), onde também informou que houve uma reunião com o governado Jorginho Melo, que pediu prioridade nas investigações.

Maçarico pode ter causado acidente

De acordo com o piloto, um dos sobreviventes, a chama iniciou-se de um equipamento maçarico auxiliar que estava dentro do cesto e serve para iniciar a chama do balão principal. Ao perceber o incêndio no cesto, o piloto tentou baixar o balão e, já próximo ao solo, ordenou que os passageiros pulassem.

Das vítimas, quatro morreram carbonizadas no cesto e outras quatro morreram na queda. Os nomes dos mortos e dos feridos ainda não foram divulgados.

O jornal O Município conversou, de forma exclusiva, com a brusquense Isabelle Vechi, que viu de perto o trágico acidente com um balão de ar quente ocorrido na manhã deste sábado, 21, em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina.

Assista ao vídeo gravado por Isabelle



Nas imagens, é possível ver uma das tentativas de decolagem do balão que, minutos depois, seria tomado pelas chamas no ar e acabaria caindo.