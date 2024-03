Delegado licenciado de Brusque deve concorrer à Prefeitura de Blumenau em outubro

O deputado estadual Egídio Ferrari (PRD), que é delegado licenciado da Polícia Civil de Brusque, deve concorrer ao cargo de prefeito de Blumenau nas eleições de outubro. Egídio, que antes iria para o MDB, mudou de rumo após receber o convite do governador Jorginho Mello para se filiar ao PL. Em março de 2021, o delegado, ainda em atividade, foi transferido de Blumenau para Brusque.

Recentemente, o PL filiou o prefeito Mário Hildebrandt, que estava no Podemos. A expectativa do grupo de Hildebrandt era indicar a vice-prefeita Maria Regina Soar (PSDB) como candidata à prefeitura. A chegada de Egídio na disputa pela candidatura do PL se trata de uma reviravolta. A situação de Maria Soar agora é incerta.

Um dos adversários de Egídio deve ser o promotor aposentado Odair Tramontin, pelo Novo. Na ocasião, o PSD vai indicar o candidato a vice-prefeito na chapa de Tramontin. O promotor já foi candidato a prefeito de Blumenau em 2020 e a governador em 2022, terminando as disputas em 3° e 6° na contagem de votos, respectivamente.

