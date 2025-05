Denúncia de maus-tratos leva à prisão de mulher com mandado no Zantão, em Brusque

Uma mulher com mandado de prisão foi detida no bairro Zantão, em Brusque, na tarde de segunda-feira, 5, após uma denúncia de maus-tratos. O caso ocorreu por volta das 17h45.

A Polícia Militar recebeu a informação de que a mulher, de 33 anos, estaria agredindo os filhos, um de 4 anos e outro de 11 meses.

No local, a equipe não constatou sinais de agressão física ou maus-tratos. No entanto, ao consultar o nome da mãe no sistema, foi confirmado que havia em seu desfavor um mandado de prisão por inadimplemento de pensão alimentícia, expedido pela Vara da Família, Órfãos e Infância e Juventude da Comarca de Brusque.

Diante dos fatos, o Conselho Tutelar compareceu ao local e ficou responsável pelas crianças. A mulher foi conduzida ao Presídio Feminino Regional de Itajaí.

