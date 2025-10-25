Denúncia leva à prisão de homem por maus-tratos a animais em Brusque

A denúncia de uma protetora independente levou à prisão de um homem por maus-tratos a animais no bairro Limeira, em Brusque, na tarde desta sexta-feira, 24. Um dos cães chegou a ser levado a uma clínica veterinária, mas não resistiu.

A denúncia relatava que havia cães mantidos em condições insalubres. Durante a ação, a Polícia Civil encontrou três cães acorrentados e um gato debilitado, todos em condições precárias de higiene, alimentação e saúde.

O tutor foi conduzido à unidade policial. No momento da abordagem, ele resistiu às ordens legais, mas foi contido pelos policiais.

Os animais foram resgatados por protetores independentes e encaminhados para atendimento veterinário. Um laudo médico-veterinário confirmou a situação de sofrimento e negligência.

O investigado foi autuado em flagrante, e o caso será encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

A Polícia Civil reforçou que maus-tratos contra animais configuram crime ambiental, com penas de reclusão e multa, conforme a legislação vigente.