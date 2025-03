Denúncias anônimas levam Polícia Civil a prender mulher por tráfico pela segunda vez, em Guabiruba

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, prendeu uma mulher em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira, 28, no bairro Alsácia, em Guabiruba.



Conforme a polícia, a ação foi resultado do cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido após denúncias anônimas e investigações que apontavam a suspeita como traficante.

Durante a operação, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e ecstasy na residência da investigada.

O mesmo crime

A mulher já havia sido presa em flagrante pelo mesmo crime em 2024, mas estava em liberdade provisória. Ela também foi identificada como fornecedora de drogas para um homem preso no ano passado.

A suspeita foi encaminhada ao Presídio Feminino de Brusque e passará por audiência de custódia neste sábado. A operação contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Guabiruba e do Núcleo de Operações com Cães (NOC) de Itajaí.