Denúncias anônimas resultam na prisão de jovem por tráfico de drogas em Brusque

Um jovem de 18 anos foi preso na noite de sábado, 7, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Limeira Baixa, em Brusque. A ação foi resultado de uma operação da Polícia Militar, iniciada após denúncias anônimas que indicavam a movimentação de entorpecentes na região.



Segundo a OM, durante rondas, os policiais abordaram o suspeito e encontraram com ele três porções de substância semelhante à maconha, prontas para venda, além de R$ 265 em dinheiro. Em continuidade à operação, foi realizada uma varredura nas imediações e, em um muro próximo, os agentes localizaram uma caixa de cigarro com 16 porções de substância semelhante à cocaína e 19 pedras de crack.

Confissão

Ao ser questionado, o jovem confessou sua participação na comercialização das drogas e forneceu detalhes sobre a atividade criminosa, como os preços praticados e o uso de Pix como forma de pagamento. Ele relatou que diversas vendas haviam sido feitas ao longo do dia.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais. Outros detalhes não foram divulgados.