Depoimento de Virginia Fonseca no Senado tem segunda maior audiência da história, mas perde para Luciano Hang

Audiência

O depoimento da deslumbrada influenciadora Virginia Fonseca na CPI das Bets do Senado, terça-feira, teve mais de um milhão de visualizações no canal da TV Senado no YouTube. Foi a transmissão com maior audiência neste ano. Mas não foi o quanto conseguiu o empresário brusquense Luciano Hang, durante oitiva da CPI da Pandemia, em 2021, no mesmo Senado: 1,57 milhão.

Imposição

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai analisar terça-feira, a sustação, por decreto do presidente Lula no ano passado, da demarcação de uma terra indígena em Palhoça. O senador Esperidião Amin (PP-SC), autor do pedido para a derrubada do decreto presidencial, chama a atenção para uma atitude típica de governos ditatoriais: a demarcação foi publicada sem consulta ao Estado, à cidade e à população local, em total afronta à legislação.

Elegância

A Assembleia Legislativa está para aprovar projeto de resolução da deputada Ana Campagnolo (PL), que altera o regimento interno da Casa: estabelece a obrigatoriedade do uso de traje passeio completo aos participantes das sessões realizadas no plenário. A medida abrange deputados, servidores para assessorar a Mesa Diretora e jornalistas credenciados.

Laicidade

É de se admirar que num Estado laico como vivemos, com essa separação garantida constitucionalmente, ainda prosperem iniciativas como a que propõe um projeto na Assembleia Legislativa que assegura o direito à leitura da Bíblia em espaços públicos das instituições de ensino no Estado, proibindo qualquer tipo de represália, sob pena de configurar discriminação.

Mata protegida

O Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, coordenado pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) revela uma boa notícia para SC: o desmatamento do bioma no Estado apresentou uma queda de 12% entre julho de 2023 a junho de 2024, em comparação com o ano anterior. A redução é ainda mais relevante tendo em vista que, no período de julho de 2022 a junho de 2023, o Estado já havia registrado uma diminuição de 86%.

Memória

O ex-senador, ex-ministro e ex-presidente do Uruguai José Mujica, o Pepe Mujica, que morreu terça-feira, teve passagem memorável por Florianópolis, 10 anos atrás, na UFSC, na abertura da 11ª Conferência da Juventude Latino-Americana sobre Mudanças Climáticas. Para um auditório lotado por 1.300 pessoas falou sobre o futuro, e também com mensagens sobre o que era, naquele momento, o tempo presente: “A vida é linda se dedicada a uma causa de progresso humano”.

Sessentona

A Universidade do Estado (Udesc) completa 60 anos, terça-feira, 20, com uma solenidade no Teatro Ademir Rosa, aberta ao público. Além de apresentações do Madrigal Udesc (grupo vocal de câmara) e da Big Band Udesc (conjunto de sopros), serão feitas homenagens a instituições parceiras que contribuíram com a universidade ao longo de suas seis décadas de história, com entrega da Medalha de Honra ao Mérito Institucional.

Ambientalismo-caviar 1

Mais um do ambientalismo-caviar contra SC: desde 1990 o Instituo Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) não se manifesta sobre um projeto que recategoriza a reserva biológica do Arvoredo, constituída pelas ilhas de Galés, Arvoredo e Deserta, localizadas a leste da baía de Zimbros, em Bombinhas, e ao norte da Ilha de SC, em parque nacional. Hoje seu acesso só é permitido a pesquisadores.

Ambientalismo-caviar 2

Foi a inércia do ICMBio que levou o então deputado federal Rogério Peninha Mendonça a propor, em 2012, o projeto de lei 4.198, para transformar o conjunto de ilhas que compõem a reserva biológica marinha num parque nacional marinho, com visitação permitida, desde que atendidas regras do plano de manejo da unidade. O problema é que o projeto ficou encalhado.

Dom da confusão

O economista ligado ao PT e atual presidente do IBGE, Márcio Pochmann, tem um raro dom de arrumar confusão por onde passa. Isso já aconteceu quando presidiu o Ipea. Recentemente, conseguiu a proeza de gerar uma rebelião interna histórica no IBGE, com 134 servidores incluindo 125 gerentes, gerentes substitutos e coordenadores, além de dois ex-diretores, acusando autoritarismo e uma gestão insustentável. Sua última iniciativa foi a de produzir um mapa-múndi que coloca o mundo de ponta cabeça e o Brasil no centro.