Depoimento: o que o autor de feminicídio alegou após matar mulher em Brusque

Após ser abordado pela Polícia Militar de São Bento do Sul, o suspeito de ter cometido o assassinato contra a companheira relatou o motivo pelo qual teria praticado o crime. Terezinha Soares Moreira, de 43 anos, morreu no hospital após sofrer diversos golpes de faca nesta terça-feira, 29, no bairro Limeira, em Brusque.

De acordo com a Polícia Militar, em seu depoimento, o autor, de 49 anos, declarou que cometeu o crime depois de descobrir uma suposta traição da esposa com o ex-marido. Ele afirmou ainda que utilizou uma faca que havia encontrado sobre a pia, do lado de fora da residência.

Além do crime desta terça-feira, o autor já possui em seu histórico uma tentativa de homicídio contra uma mulher, registrada no ano de 2010.

Leia também:

1. Amigos de mulher assassinada no Limeira, em Brusque, prestam homenagens: “vai fazer muita falta para nós”

2. Obra do Samae: saiba o que causou falta de água em Brusque

3. Prefeito diz que PL de Brusque cogita lançar candidato em 2026, mas depende de diálogo com base; veja nomes cotados

4. VÍDEO – Tráfico e lavagem de dinheiro: operação bloqueia R$ 3,5 milhões de facção que atuava em Brusque e região

5. Trabalhadores dos Correios em SC iniciam paralisação nesta terça-feira

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: