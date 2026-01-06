Depois de deixar clube na pré-temporada, goleiro reforça o Brusque

O Brusque anunciou na manhã desta terça-feira, 6, a contratação do goleiro, Paulo Gianezini, de 34 anos. Ele chega para reforçar o elenco do Quadricolor na disputa do Campeonato Catarinense e Série C.

Em 2025, o goleiro atuou pelo São Luiz (RS) e pelo Retrô (PE), que foi rebaixado à Série D do Campeonato Brasileiro. No total, ele disputou cinco jogos no ano passado, quatro no Gauchão e um na Série C.

Ele havia acertado com o ASA (AL), que disputa a Série D em 2026, mas, após não ser titular nos primeiros amistosos da pré-temporada, deixou o clube alagoano no último dia 27. De acordo com a diretoria, a decisão foi por “questões pessoais”.

Paulo Gianezini ainda passou por Avaí, Criciúma, Confiança (SE), Botafogo-PB, entre outros. Ele é o quarto goleiro do elenco do Brusque, que já tem Matheus Nogueira, José Vinícius e Lucas Moura.

O Brusque estreia no Catarinense nesta terça-feira, 6, diante da Chapecoense, fora de casa. O jogo inicia às 19h.

