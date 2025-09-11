A Irmã Olinda Antônio Costa, Apóstola do Coração de Jesus, dedicou sete anos de sua vida ao Hospital Azambuja, em Brusque, trajetória que foi encerrada em setembro, quando ela deixou o cargo de gerente de enfermagem.

Hoje com 63 anos, ela começou a trabalhar muito jovem, aos 17 anos, na área hospitalar em São Lourenço do Oeste (SC), onde seus pais residiam. É formada em Enfermagem e pós-graduada em centro cirúrgico, UTI e gestão hospitalar.

“Também fiz uma especialização em Espiritualidade, em Ribeirão Preto, voltada para a área hospitalar. Pensei nos pacientes, que precisam não apenas de remédios, mas também de acolhimento, da presença e da palavra de Deus. Por isso, busquei essa formação, para poder oferecer um cuidado mais humano e espiritual”, recorda.

Sua atuação no cargo que ocupou no hospital, de gerente de enfermagem, começou em 2018, quando, a convite do padre Nélio Schwanke, retornou para atuar na enfermaria. “Eu estou aqui não em meu nome, mas em nome da minha Congregação”, afirma.

A irmã relembra que trabalhou intensamente durante a pandemia, um período muito difícil, porque faltava mão de obra.

“Tínhamos que buscar profissionais no Nordeste, e até hoje ainda buscamos em outros estados. Eu falo em meu nome, porque sou eu que faço as ligações com o meu próprio celular, aos sábados e domingos, para a Bahia, Minas Gerais, Manaus, Amazônia, buscando essas mãos de obra da enfermagem. Todos nós sabemos que, dentro da nossa cidade, essa mão de obra é bastante precária, então precisamos trazer de fora”, explica.

Foram sete anos dedicados diretamente à equipe de enfermagem e, ao longo das mais de quatro décadas de serviços, a religiosa sempre foi reconhecida por sua trajetória de fé, responsabilidade e carinho.

“Foi uma caminhada com dificuldades, mas também com muito amor e compromisso assumido pela minha Congregação, das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus”, destaca.

Em sua despedida, Irmã Olinda afirma que encerra sua missão em paz.

“Saio daqui de cabeça erguida, coração em paz e com a certeza de ter cumprido minha missão. Tenho um carinho muito grande pelos nossos profissionais. Fui muito bem acolhida, e ainda sou. Sinto que, assim como amei a cada um deles, também fui amada por eles. Isso não tem preço que pague.”

Em nota enviada ao jornal O Município, o Hospital Azambuja informou que a Irmã Olinda Antônio Costa deixou recentemente o cargo de gerente de enfermagem para dar continuidade à sua missão junto à Congregação das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus.

A instituição destacou que a saída não representa o afastamento das religiosas, que seguem atuando no hospital em atividades pastorais, de evangelização e acolhimento.

O hospital agradeceu os sete anos de dedicação da Irmã Olinda e reafirmou seu compromisso em unir assistência à saúde com acolhimento humano e espiritual.

“Reiteramos nossa gratidão pelo trabalho dedicado da Irmã Olinda ao longo de sete anos, conduzindo a equipe de enfermagem com zelo, humanidade e espírito de serviço. Desejamos a ela bênçãos em sua nova caminhada missionária”, conclui a instituição, em nota.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (08 a 09/09)

2. Pitbulls estão para adoção após serem agredidos por tutores no Águas Claras, em Brusque

3. Tubulação rompe e prejudica abastecimento de água no bairro Dom Joaquim

4. Confira preços das comidas e bebidas da 38ª Fenarreco, em Brusque

5. Fiéis de Brusque acordam de madrugada para assistir canonização de santo



Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

