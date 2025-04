Depois de um mês, menina sequestrada pelo pai volta para Blumenau

Após mais de um mês longe de casa, a menina, de 8 anos, sequestrada pelo pai voltou para Blumenau na sexta-feira, 4. Ela volta para a cidade depois de passar duas semanas sob responsabilidade da Justiça do Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo advogado da família, Mauricio Bento.

O caso teve um desfecho após o pai se entregar com a criança à 11ª Delegacia de Polícia da Rocinha, no Rio de Janeiro (RJ). Como a entrega ocorreu à noite, a menina foi levada pelo Conselho Tutelar a uma casa de acolhimento. Nessa situação, é emitido um termo de acolhimento e encaminhado à juíza da Vara da Infância, Juventude e do Idoso da cidade.

A mãe da criança foi ao Rio de Janeiro no dia 21 do mês passado, mas, ao chegar, foi informada de que a filha estava acolhida por determinação judicial. Por cautela, a juíza responsável determinou novos estudos sociais, com avaliação da mãe e da criança, conduzidos por assistentes sociais e psicólogas de sua confiança. O objetivo era confirmar se havia condições adequadas para o retorno da menina ao convívio materno.

Com a conclusão de que não havia impedimentos legais, e considerando que a mãe já possui a guarda judicial, a juíza autorizou a liberação da criança. A menina deixou a casa de acolhimento na sexta-feira, 4, e viajou de volta a Blumenau no mesmo dia, de forma discreta.

Segundo o advogado, a menina já retomou sua rotina escolar e passará por acompanhamento psicológico.

