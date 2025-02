Deputada de SC continua cruzada contra professores por “conteúdo ideológico”

Ética docente

É em alto grau a prevenção, como se fosse a regra e não exceção, que a deputada estadual Ana Campagnolo (PL) tem quanto a professores que usam a docência para ministrar conteúdos ideológicos. Ela é autora de um projeto de lei que cria o Programa de Conscientização sobre Ética Profissional para Professores de SC, incluindo um código de “formações baseadas nos princípios de neutralidade política, ideológica e religiosa” e “reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado”. Ainda estabelece punições para os professores que não participarem dos cursos.

Misoginia

Contrariando seu gasto e descumprido discurso quanto à valorização das mulheres em seu governo, Lula demitiu, de forma humilhante e cruel, a ministra da Saúde, Nísia Trindade. Foi mais educado quando despachou a catarinense Ana Moser, do Esporte. Enquanto no cargo, a ex-voleibolista não foi recebida nenhuma vez pelo presidente.

Investimento

Completam-se neste mês 5 anos desde que a pandemia da covid-19 deu novos rumos ao mercado de ações. Nesse período, no Brasil, a ação que mais valorizou foi da Petrobras, em 237,05%. No ranking das 10 mais quem está lá é a multinacional catarinense Weg, na oitava posição. Nesse temo seu papel valorizou 75,84%. A que teve pior desempenho foi a do Magazine Luiza, -95,99%.

Porto de cruzeiros 1

Enquanto o caprichoso e estridente ambientalismo-caviar atrasa investimentos turísticos em Florianópolis, Balneário Camboriú ganha cada vez mais espaço como grande polo turístico brasileiro e internacional. A última novidade: a cidade foi confirmada como novo porto de embarque e desembarque de navios de cruzeiro, com investimento do grupo Tedesco.

Porto de cruzeiros 2

Estudo da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos sobre a temporada 2023/2024, aponta que cada cruzeirista gera um ticket médio de R$ 877,01 nas cidades de embarque e desembarque, enquanto nos municípios de escala esse valor é de R$ 668,91. Detalhe apurado: entre os passageiros há, em média, 5% que tem despertado o interesse de investir em imóveis na cidade, ou que até já viajaram com essa intenção. A previsão para a temporada 2024/2025 é que 70 escalas de transatlânticos e aproximadamente 250 mil turistas passem por BC.

Estado conservador

Mais um assunto para a mídia nacional tirar sarro de SC, com viés negativo: a mais nova lei estadual (19.249) sancionada esta semana pelo governador Jorginho Mello, proíbe a hormonioterapia cruzada para menores de 16 anos e cirurgias para afirmação de gênero em menores de 18 ano, mesmo com autorização dos pais ou responsáveis legais. Hormonioterapia cruzada é a forma de reposição hormonal na qual os hormônios sexuais e outras medicações hormonais são administradas ao transgênero para feminização ou masculinização.

Por isso que…

Por isso que se contam em milhões as ações que aguardam julgamento no Judiciário de SC. Uma câmara do TJ-SC foi o paradeiro, nesta semana, de pedido de indenização, de R$ 3 mil, por danos morais, que foi negado, por um morador de Itajaí que alegava perturbação do sossego causada pelos latidos dos cães de seus vizinhos.

Nas cordas

O analista político Rodolfo Borges, do portal O Antagonista, foi direito ao ponto ao dizer que Lula e Bolsonaro, dois titãs da política brasileira, coroam um cenário inédito: um inelegível, e outro impopular.

Urnas 2026

O prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), que é gaúcho de São Valentim, escolheu o dia em que completa 58 anos de idade, 23 de março, como data para lançar sua pré-candidatura ao governo do Estado em 2026. Será no Parque da Efapi, com festa e show.

Assombro

De assombrar a solicitação feita pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo ao prefeito da maior cidade do país, Ricardo Nunes, para que não utilize a tecnologia de reconhecimento facial, que também vai ser operada em Florianópolis, em blocos de Carnaval. Desde que começou a usada, há dias, permitiu a prisão de 1.902 criminosos em flagrante e 719 foragidos da Justiça. Outras 41 pessoas que estavam desaparecidas foram localizadas.