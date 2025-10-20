Deputada de SC propõe punição a mulheres que fizerem denúncias falsas de violência doméstica

Punir mulheres

Numa iniciativa que pode ser interpretada como um feminismo às avessas, a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) deu entrada a um projeto de lei que vai dar o que falar: pune as mulheres que fizeram denúncias falsas de violência doméstica dentro do que prevê a Lei Maria da Penha. Diz que assim evita injustiça e a condenação de pessoas inocentes, além de evitar que instrumentos de proteção contra os agressores não sejam devidamente considerados.

Zezé Di Camargo

O cantor Zezé Di Camargo, que viralizou nas redes sociais ao pedir, ao lado do irmão, Luciano, anistia a bolsonaristas pelos atos de 8 de janeiro de 2023 num show em Porto Belo, semana passada, recebeu R$ 450 mil dos cofres de cidade, publicou “O Globo”, como se fosse uma denúncia. O jornal carioca qualificou a dupla como “conhecidos pela propagação de críticas e desinformação a respeito das políticas de fomento à cultura”.

O candidato

Martelo batido: o governador Jorginho Mello confirmou no último final de semana, em evento em Tubarão, que o vereador carioca Carlos Bolsonaro será um dos candidatos ao Senado por SC, tendo um nome do MDB como vice. O próprio Carlos, em postagem em rede social, afirmou que renunciará seu mandato no final do ano para vir morar em São José e dedicar-se totalmente à campanha. Os analistas de plantão agora especulam o que será de outros dois pré-candidatos da aliança da direita: a deputada federal Caroline de Toni (PL) e o senador Esperidião Amin (PP), que tentará a reeleição.

Ranking da inflação

A inflação em setembro aponta Florianópolis como a única capital brasileira a apresentar queda da inflação, de -0,11%. Apesar disso, a capital catarinense registrou a maior taxa de inflação acumulada entre as principais cidades brasileiras nos últimos 12 meses, com alta de 6,05%, segundo o Índice de Custo de Vida, (ICV) divulgado pela Universidade do Estado (Udesc). O índice supera a média nacional, que ficou em 5,17% no mesmo período.

Jogos de azar 1

A CDL de Chapecó registra uma situação que se replica em praticamente todo Estado quanto a alta expressiva da inadimplência dos consumidores devido às apostas online. Conforme pesquisa do Datasenado, os jogos de azar comprometem a vida de 16% da população brasileira, aproximadamente 27 milhões de pessoas.

Jogos de azar 2

Em SC o relatório de inadimplência do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), referente ao mês de setembro, aponta um crescimento de 7,51% no número de inadimplentes em relação ao mesmo período do ano anterior. O que mais preocupa é que cada consumidor negativado no Estado acumula, em média, R$ 6.537,32 em dívidas.

Sobrevivente

Neto Zampier, ex-jogador de futebol que sobreviveu ao acidente aéreo com o time da Chapecoense, terá sua vida retratada em longa metragem da Boutique Filmes, com roteiro de L. G. Baião. Zampier foi o último a ser resgatado com vida. Muito debilitado, ficou em estado crítico por um longo período. Passou por seis cirurgias no joelho e desenvolveu lesões na região lombar e no pulmão.

Sem pai

Entre 2017 e 2023, mais de 27 mil crianças foram registradas em SC sem o nome do pai na certidão de nascimento, número que revela uma realidade preocupante, além de mostrar que muitas mães ainda desconhecem o direito de procurar, gratuitamente, a Defensoria Pública para buscar o reconhecimento da paternidade. Cenário que pode mudar. Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei do deputado Jair Miotto determinando que todos os cartórios de registro civil do Estado passem a informar mensalmente à Defensoria Pública os casos de nascimentos sem identificação do pai.

Memória

A cultura açoriana foi celebrada em Palhoça no último sábado com o lançamento do livro “Enseada de Brito – Gente e Memória”, de Carla Aragón, idealizado pelo arquiteto Márcio Carvalho e com fotos de Caio Cezar. O evento reuniu autoridades, autores e moradores da comunidade. A obra resgata histórias e tradições desse paraíso entre o mar e a BR-101, reafirmando o compromisso com a preservação da memória local. Na ocasião foi assinado um termo de doação de 200 livros à Casa de Cultura.

Ouro digital

Alguns amigos da coluna estão com o ânimo lá embaixo nos últimos dias e horas com seus investimentos em criptomoedas. Motivo: o valor de mercado do que chamam ouro digital encolheu em mais de US$ 600 bilhões na semana passada. Só na sexta-feira a queda foi de 4%. Mesmo assim a criptomoeda está em estratosféricos US$ 103.550.