Deputada de SC terá que abdicar de vaga na disputa ao Senado por causa de filho de Bolsonaro

Pesadelo

Aquele passarinho veio dizer que a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) se imaginava senadora a partir de 2026 quando recebeu a maior votação no estado em 2022, mas que agora encara como um pesadelo ter que abdicar de seu sonho para dar lugar, como um dos candidatos às duas vagas, para o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro. O tempo dirá o tamanho deste sonho a caminho da destruição.

Berreiro 1

Em praticamente todos os telejornais da Europa do último final de semana e início desta, quando o assunto foi a abertura da Oktoberfest de Munique, na Alemanha, uma observação negativa marcou todos eles: o alto valor do caneco de chope ou cerveja (15 euros, algo em torno de R$ 105), que todos os entrevistados fizeram questão de pontuar, negativamente, cunhando como muito caro.

Berreiro 2

Enquanto isso, a Oktoberfest Blumenau 2025, que disponibilizará mais de 100 variedades distintas, os preços começam por R$ 16 para o chope no formato Munich Helles, bebida oficial da festa, no recipiente de 400ml e R$ 28 no de 700ml. A categoria especial, composta geralmente por alternativas artesanais, apresenta valor de R$ 18 em 400ml e R$ 31 em 700ml. As superespeciais, cervejas mais diferenciadas, sazonais e com maior investimento produtivo, serão comercializadas a partir de R$ 20, exclusivamente em recipientes de 400ml. Mesmo estas, ficam a um quinto do valor da festa da Alemanha.

Surpresa

Surpresa no mundo da advocacia catarinense nos últimos dias foi a votação, em sessão da OAB-SC, dos 12 nomes que disputarão as seis vagas de lista que será submetida ao governador Jorginho Mello para escolher um que ocupará a vaga aberta de desembargador do TJ-SC pelo critério do quinto constitucional. O preferido do governador e que até tirou licença para fazer campanha, o deputado estadual Ivan Naatz recebeu 78 votos, ficando em 10º lugar. Os seis mais votados foram Mauri Nascimento (108 votos), Márcio Luiz Fogaça Vicari (106), Giane Brusque Bello (105), Martha Carina Jark Stern Bianchi (103), Sabine Mara Müller Souto (100) e Antônio Cesar Poletto (99).

Silêncio 1

Não se ouve nenhum dos 13 deputados federais de SC que votaram a favor da infame PEC da Blindagem vir a público, mesmo depois de várias manifestações populares, mostrar qualquer arrependimento.

Silêncio 2

Já quanto após três senadores Esperidião Amin (PP), que estava indeciso, agora é contrário. Ivete da Silveira (MDB), que também estava indecisa, agora se opõe, enquanto Jorge Seif (PF) prefere ficar calado, conforme levantamento do jornal “O Globo.

Guerra

O Supremo Tribunal Federal formou maioria, segunda-feira, para estabelecer que somente ele tem competência para autorizar buscas e apreensões nas dependências do Congresso Nacional e em imóveis funcionais de parlamentares. Enquanto isso, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados pode votar nesta quarta-feira (24) a proposta que exige autorização prévia da Casa ou do Senado para abertura de ação penal contra parlamentares.

Rentabilidade

Luciano Hang está bilionário e está prosa. Sua Havan conquistou o primeiro lugar em rentabilidade entre as varejistas brasileiras, conforme o ranking Valor 1000, elaborado anualmente pelo jornal “Valor Econômico”. A rede de lojas também teve o melhor desempenho do comércio de varejo do Sul do país. Atualmente, a varejista tem 183 filiais, localizadas em 23 estados e Distrito Federal. Até o fim de 2025, inaugura novas megalojas no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás.

Inclusão 1

O Icom, plataforma de atendimento em língua de sinais, acaba de chegar a SC em parceria com a Prefeitura de Balneário Camboriú. A cidade será a primeira do Estado a adotar um serviço de tradução simultânea voltado ao atendimento da comunidade surda. A novidade, que será implementada nesta sexta-feira, em comemoração ao Dia Nacional da Pessoa Surda (26), tem como objetivo facilitar a comunicação entre o cidadão surdo e o interlocutor ouvinte na utilização de serviços públicos municipais.

Inclusão 2

Na semana do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência – celebrado no último domingo, o Ministério da Saúde lançou a nova linha de cuidado para Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, para SC a pasta anunciou o fortalecimento da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), com um investimento anual de R$ 972 mil destinados a ampliar o atendimento a crianças e adultos com TEA. Os recursos serão aplicados na ampliação do porte do Centro Especializado de Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual.