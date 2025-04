Deputada Paulinha visita Brusque e Guabiruba para encontro com lideranças locais do Podemos

A deputada estadual Paulinha (Podemos-SC) passou por Brusque e Guabiruba nesta quarta-feira, 24. A parlamentar, que é presidente estadual do Podemos, se reuniu com lideranças da sigla em cada município. Além disso, Paulinha visitou o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), no gabinete.

Em Guabiruba, durante a manhã, a agenda foi com o presidente municipal do Podemos, Marcos Habitzreuter, que concorreu ao cargo de prefeito nas eleições de 2024, e com o vereador Justavo Silva (Podemos).

“Ela veio nos perguntar o que pensamos sobre a cidade e verificar as melhores maneiras de aplicar recursos de emendas. Além disso, falamos sobre as eleições de 2026. Ela tem a ideia de trazer uma candidatura do Podemos para região e há alguns nomes cotados”, conta Marcos.

Em seguida, em Brusque, Paulinha participou de um almoço com membros do partido. Marcaram presença o presidente municipal do Podemos, Buda Petermann, e os vereadores Cacá Tavares (Podemos) e Joubert Lungen (Podemos), além de outros representantes da sigla e de partidos aliados.

