Deputado atualiza andamento da reforma da escola João Boos, em Guabiruba

O deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC) atualizou como está o andamento da obra de reforma da escola João Boos, em Guabiruba. Ele visitou a unidade nesta quinta-feira, 20. Boa parte dos trabalhos já foram concluídos ou estão em fase de conclusão.

Ele relata que um aditivo contratual foi assinado na semana passada para viabilizar a conclusão do terceiro bloco. O deputado diz que a medida não altera significativamente os valores, mas envolve mudança pontual no projeto.

“Todo o térreo do bloco 2 está pronto, inclusive a cozinha, toda equipada. Terminaram a metade do bloco 1. Agora, irão transferir todas as estruturas da outra metade para a parte que já está pronta para terminar o restante”, atualiza.

O setor de engenharia da Secretaria de Educação do estado está resolvendo algumas pendências relacionadas à energia elétrica. Os telhados dos blocos 1 e 2 estão prontos, bem como a parte de drenagem. Carlos Humberto diz que os trabalhos estão em andamento dentro do prazo.

“O pátio interno deve ser finalizado na semana que vem. No final de abril, o que falta para ser feito no bloco 1 deve ser concluído. Neste caso, faltaria o terceiro bloco e o segundo andar do bloco 2, além da calçada”.

