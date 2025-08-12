Deputado catarinense é responsável por analisar denúncias contra colegas acusados de motim

Holofote 1

O presidente do Conselho de Ética da Câmara, deputado Fabio Schiochet (União-SC) recebeu ontem os nomes dos parlamentares envolvidos no motim da semana passada. Terá agora 72 horas para analisar para depois, em reunião com todos os membros da comissão, escolher o relator e instaurar o processo.

Holofote 2

Missão difícil para ele, já que entre os implicados estão três colegas da bancada de SC: Caroline de Toni, Zé Trovão e Julia Zanatta, todos do PL. Questionado sobre parlamentares que impediram o presidente da Câmara, Hugo Motta, de acessar a mesa da presidência, o deputado disse que foi “horrível”.

Urnas 2026

Um dos nomes da oposição para concorrer à Presidência em 2026, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), tem tido agendas políticas fora do seu Estado. Na semana passada foi com Jorginho Mello, quando firmaram um acordo para encerrar uma disputa judicial de mais de 30 anos em torno de uma dívida milionária relacionada a royalties do petróleo pagos pela Petrobras ao Paraná, mas que, na realidade, pertenciam a SC. O valor, de R$ 340 milhões, que deveria ser ressarcido a SC, será pago em obras custeadas pela gestão de Ratinho na rodovia SC-417, que liga os dois Estados.

Foro privilegiado

O Brasil é mesmo o país da piada pronta. Como se tem lido, ouvido e visto nos últimos dias, nossos congressistas só pensam naquilo, o foro privilegiado. Muitos com ações tramitando no STF, e se borrando de medo dele, querem poder recorrer as três instâncias abaixo da “suprema” para serem julgados. Logo, se condenados, já terão pelo menos uns 100 anos de idade na data de sentença.

Zé Dassilva

Especialista no assunto e autor de publicações sobre futebol, o escritor e cartunista catarinense Zé Dassilva, que é uma figura humana ímpar, continua ampliando seu invejável currículo. Além de ser um dos autores de “Três Graças”, próxima novela das 19 horas da Globo, prestou consultoria para a série “Brasil 70, a saga do tri”, da Netflix, sobre a Copa de 1970. A série terá direção de Pedro e Paulo Morelli. Rodrigo Santoro fará João Saldanha. Bruno Mazzeo interpretará Zagallo. Já Lucas Agrícola terá o papel de Pelé.

Melancólico

A decadência do futebol de SC parece ilimitada. Em 2015 o Estado chegou a ter quatro equipes na Série A, 25% do total de disputantes, que eram 20 na época. Dez anos depois, daqueles quatro o Criciúma tenta, não raro com altos e baixos, se manter na B. O Joinville, com uma goleada de 4 a 0 aplicada pelo paranaense Cianorte, domingo, foi humilhantemente catapultado para a Série D, o mesmo destino, quase certo, do Figueirense.

Magnitski

Professor de Direito da UFSC que tem sido consultado pela grande mídia nacional, Diego Nunes afirmou à “Folha de S. Paulo” que a decisão inédita de aplicar a lei Magnitsky contra uma autoridade brasileira, no caso o ministro “supremo” Alexandre de Moraes, não deve concretamente interferir no julgamento de Bolsonaro. A avaliação dele se alinha a de magistrados da corte ouvidos pelo jornal. Eles refutam a ideia de que as sanções interfiram na ação penal e falam na possibilidade de o julgamento ser permeado por discurso de soberania.

Esqueceram de mim

Em sessão itinerante em Mafra, semana passada, Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei que cobre uma lacuna: inclui a presença de um representante da Secretaria de Estado da Segurança Pública no Comitê Integrado para Cidadania e Paz nas Escolas (Integra). O grupo, criado pela Alesc em 2024, atua na proposição e no monitoramento de ações visando à promoção da cidadania e da cultura de paz no ambiente escolar.

Além do horizonte

Com a maioria da população vivendo mais tempo que antigamente e submetida a uma tela horas e horas por dia, as doenças oftalmológicas preocupam cada vez mais. O alerta é da Sociedade Catarinense de Oftalmologia (SCO), que sugere cuidado redobrado com a catarata. A doença é responsável por aproximadamente metade dos casos de cegueira global.

Vergonha global

Que vergonha para todos nós, brasileiros. O presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, anunciou que não virá ao Brasil para participação na Conferência Mundial do Clima (COP30), em Belém, em novembro, por “restrições orçamentárias”. Leia-se: preços escorchantes dos aluguéis na capital paraense.