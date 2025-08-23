Deputado de Santa Catarina passa mal, cancela agenda e é hospitalizado

O deputado estadual Sargento Lima (PL-SC) passou mal durante a madrugada deste sábado, 23, em São Francisco do Sul, e foi encaminhado ao Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville.

Ele passou por uma angioplastia e colocação de stent na manhã deste sábado. Conforme a equipe médica, o procedimento foi bem sucedido e o parlamentar se recupera.

Sargento Lima começou a se sentir mal na tarde desta sexta-feira, 22, mas manteve parte da agenda que cumpria até São João do Itaperiú. Ele precisou cancelar o restante do roteiro, que previa viagem a Massaranduba de noite.

Primeiro, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelos bombeiros. Depois, após os exames, foi levado ao hospital Hans Dieter Schmidt.