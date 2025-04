Deputado destina R$ 300 mil para construção de quadra esportiva em creche de Brusque

O Centro de Educação Infantil (CEI) Hilda Anna Eccel, no bairro Jardim Maluche, em Brusque, deve contar em breve com uma nova quadra de esportes. O recurso para obra foi garantido via emenda parlamentar do deputado estadual Padre Pedro Baldissera (PT-SC). O valor de R$ 300 mil será destinado à creche.

O recurso foi intermediado por meio da vereadora Bete Eccel (PT). Um anúncio foi realizado aos servidores da creche nesta quinta-feira, 10. Conforme a assessoria da parlamentar, a liberação da verba para construção aguarda o cronograma de pagamentos do governo de Santa Catarina.

Durante o anúncio, Bete relembrou da trajetória de Hilda Anna Eccel, mãe do ex-prefeito de Brusque Paulo Eccel, marido de Bete. “Minha sogra foi uma pessoa que tínhamos uma estima muito grande. Foi uma pessoa que colaborou muito com a comunidade, no trabalho que ela realizava na unidade de saúde do Jardim Maluche”, recordou.

