Deputado do Vale do Itajaí defende corte de verbas para Udesc

Ameaça

A propósito das escatológicas festas organizadas por alunos da Udesc, e com recursos da instituição, o deputado estadual Junior Cardoso (PRD) passou a defender o corte de verbas para a universidade. E tem simpatias na iniciativa entre colegas.

Barrada

Tem tido imensa repercussão a decisão judicial do TJ-SC que impediu a advogada mineira Lays Lopes Carneiro Barcelos, de 32 anos, de assumir o cargo de delegada da Polícia Civil de SC, após ser aprovada em concurso realizado em 2023. O motivo: ela é casada com Guilherme Henrique de Souza do Nascimento Lima, 34 anos, condenado por tráfico de drogas e participação no compartilhamento de lucros do crime. A ligação foi descoberta durante a investigação social da PC-SC. O edital do concurso determina que a idoneidade dos candidatos deve ser avaliada considerando seu histórico social e relações interpessoais.

Dejetos ou não?

Sem ouvir sequer um criador de suínos, o Conselho Estadual do Meio Ambiente de SC decidiu, por resolução, que os dejetos suínos são efluentes e, por isso, têm que ser retirados de todas as propriedades. Não ocorreu a seus membros que, desde sempre, aquilo que consideram dejeto é, na verdade, adubo, que é espalhado no solo agricultável. O conselho vai se reunir dia 4 de abril, quando ouvirá poucos e boas por ignorar uma realidade fora dos gabinetes envidraçados.

Presença portuguesa

Prefeitos do litoral catarinense ficaram entusiasmados com o anúncio da chegada ao Estado do grupo hoteleiro português Vila Galé, com um resort, em local ainda a ser definido. A propósito, a TAP Portugal, que tem três voos semanais entre Florianópolis e Lisboa, estuda a ampliação para quatro.

Tainha

O governador Jorginho Mello apresentou uma ação no Supremo Tribunal Federal para contestar absurda portaria conjunta dos Ministérios da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente e Mudança do Clima que estabelece, unicamente para SC, cotas para a pesca artesanal da tainha na modalidade ‘arrasto de praia’. Essa modalidade utiliza principalmente embarcações a remo e envolve um esforço coletivo com a ajuda da comunidade local, que é recompensada com peixes. É uma tradição secular que dá sustento a quase oito mil pescadores. O ambientalismo-caviar não quer saber disso.

Câmeras corporais

O Ministério da Justiça recebeu pedidos de adesão ao projeto nacional de câmeras corporais de policiais de 20 Estados e do Distrito Federal. SC, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso, coincidentemente de governadores de oposição, não sinalizaram interesse na aquisição de 52.558 equipamentos, cujas compras serão realizadas pelo Governo Federal. SC já conta com o serviço e os equipamentos.

Galheta

Ninguém apareceu sem roupa na tensa audiência pública na Assembleia Legislativa em que se discutiu o que anda acontecendo na praia de naturismo-nudismo da Galheta, na Ilha de SC. Mas, pelo menos, houve um avanço: seus frequentadores cobraram um plano de manejo e uma lei para o naturismo. Encaminhamentos devem ser dados. Há até a proposta de estudo para que tal prática vá para outra praia da Ilha de SC.

Tombo

A metalúrgica catarinense Tupy, que valia quase R$ 3 bilhões, perdeu algumas dezenas de milhões no mercado acionário desde semana passada com a indicação de Rafael Lucchesi, atual presidente do conselho do BNDES, para ser seu executivo no lugar de Fernando Rizzo. O banco estatal detém 28,2% de participação e a Previ, o fundo de pensão do Banco do Brasil, outros 24,8%. Os minoritários (36% das ações) foram ignorados na indicação..

“Supremos” excessos 1

O mesmo Supremo Tribunal Federal que na última sexta-feira, com os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, condenou a cabeleireira paulista Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão por ter pichado de batom “perdeu, mané” em estátua na frente da corte em 8 de janeiro de 2023, é o mesmo que deu liberdade a verdadeiros bandidos e corruptos confessos como Sérgio Cabral, Marcelo Odebrecht, Geddel Vieira Lima, Antonio Palocci, líderes do PCC, do Comando Vermelho e tantos outros. Socorro!

“Supremos” excessos 2

Decisões que têm distância abissal do que é se fazer a Justiça de verdade, de lastro constitucional, aquela que exige proporcionalidade e razoabilidade das penas, individualização das condutas e pleno direito de defesa. Garantidos estes valores, se afastam riscos de impunidade. Nossos arrogantes “supremos” se afastam disso, lamentavelmente.