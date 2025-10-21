Deputado estadual Junior Cardoso visita prefeitos de Guabiruba e Botuverá

O deputado estadual Junior Cardoso (PRD) se reuniu nesta segunda-feira, 20, com os prefeitos de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), e de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP).

O objetivo do encontro foi tratar de demandas regionais e discutir investimentos.

O parlamentar de Camboriú assumiu o mandato em 2024, após a despedida do prefeito de Blumenau, Egidio Ferrari (PL), da Assembleia Legislativa. Como era primeiro suplente, garantiu a vaga em meio à ida do então deputado Egidio ao Executivo blumenauense.

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

