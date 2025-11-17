Deputado quer proibir escolas de SC de realizarem festas de Halloween

Bruxas

O deputado Marcos a Rosa (União) é autor de projeto de lei, na Assembleia Legislativa, que proíbe festas de Halloween nas escolas de SC. Alega que nessas ocasiões são frequentes alunos com imitações de armas brancas, e que essas manifestações não contribuem com o ambiente escolar.

Apito de fora

Com o avanço da crise no PL de SC, as redes sociais do governador Jorginho Mello começam a receber manifestações de desagrado por parte de apoiadores. Algumas vindo de fora, como do deputado estadual paulista Paulo Gil Diniz (PL), cobrando “explicações” por deixarem o ex-presidente Bolsonaro desgastado diante da indefinição.

Lula no Sul

Levantamento do Paraná Pesquisas sobre a o desempenho do governo Lula diz que 50,9% dos brasileiros desaprovam e 45,9% aprovam. No recorte para a região Sul (SC, Paraná e Rio Grande do Sul) há o recorde de desaprovação em comparação com as demais regiões, 63,8%, contra 34,1% de aprovação.

Litigiosidade

O relatório Justiça em Números 2025, disponibilizado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com dados de 2024, diz que o TJ-SC registrou 1,28 milhão de casos novos, consolidando-se entre os tribunais estaduais de maior litigiosidade do país – o quarto entre os de porte médio e o sétimo considerando todos os portes. A carga de trabalho líquida por magistrado atingiu 8.011 processos.

Caveirão blindado

Na propaganda institucional que o PSD de SC vem fazendo esta semana nos meios de comunicação de SC a estrela é o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, pré-candidato ao governo estadual. O que chama a atenção é ele proclamar desde já a segurança como bandeira de um eventual mandato como governador. E já elegeu um símbolo disso: a introdução do caveirão blindado como auxiliar das forças de segurança no combate ao crime.

Aqui e acolá

A corrida antecipada da direita por vagas nas chapas ao Senado em SC em 2026, com Caroline de Toni, Carlos Bolsonaro e Esperidião Amin, está se replicando em Brasília, onde há três nomes, todos dependendo do que Bolsonaro determinar. Disputam as duas vagas a deputada federal Bia Kicis, apoiada pelo senador Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e, desde ontem, o governador Ibaneis Rocha, do MDB, que quer uma dobradinha com a ex-primeira-dama.

Operação aprovada

Pesquisa Genial/Quaest divulgada anteontem questionou sobre a operação policial de 28 de outubro que resultou na morte de 121 pessoas no Rio de Janeiro: foi aprovada por 67% da população brasileira e desaprovada por 25%. No recorte para a região Sul (SC, Paraná e Rio Grande do Sul) a aprovação foi de 74%. Parece estar valendo entre os brasileiros do Sul aquela máxima popular de que bandido bom é bandido morto.

Memória

O Tribunal de Contas do Estado irá exibir dia 26, às 18 horas, o filme “Aldo Baldin – uma vida pela música”, do cineasta Yves Goulart, que estará presente e fará uma apresentação sobre o documentário. A obra resgata a trajetória do catarinense de Urussanga que se tornou um dos maiores tenores brasileiros e personalidade de destaque no cenário musical internacional.

Dia do Caçador

Para horror dos ambientalistas, foi aprovado anteontem na Assembleia Legislativa projeto de lei que institui em SC o Dia do Caçador de Javali, a ser comemorado em 3 de novembro. Esses caçadores regulamentados estão ajudando a neutralizar os imensos estragos que a espécie invasora provoca nas propriedades.

COP 30

O senador Jorge Seif (PL-SC) foi à tribuna criticar a condução da conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima (COP 30). Disse que o evento se transformou em palco de discursos distantes da realidade do Brasil e que o país “se ajoelha a uma agenda ideológica imposta por potências estrangeiras”. Olha….

Gramado sintético

A possibilidade de a Chapecoense (através da Arena Condá), e o Athletico (Arena da Baixada, em Curitiba), integrarem a Série A do futebol brasileiro em 2026, aumenta o número de estádios com gramado sintético. Os que já o usam são o Allianz Parque, do Palmeiras; Nilton Santos, do Botafogo, e Arena MRV, do Atlético-MG. O Flamengo lidera um grupo de clubes que é contrário à tecnologia e quer seu fim. Diz que compromete o desempenho dos atletas e as finanças dos clubes.