Deputados acionam Conselho Tutelar contra deputada de SC que levou bebê de colo ao plenário

É guerra 1

A polarização política no Brasil está passando dos limites. Os deputados Reimont e Lindbergh Farias, ambos do PT-RJ, acionaram o Conselho Tutelar da Asa Sul, no Distrito Federal, contra a deputada Júlia Zanatta (PL-SC), que levou a filha de quatro meses na ocupação do plenário da Câmara na noite de terça , madrugada e dia de quarta-feira. A denúncia é de possível exposição da criança a situação de risco.

É guerra 2

A deputada estava com a bebê de colo à vista de câmeras e microfones durante a tentativa do frouxo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), de retomar o controle do plenário e dar início à sessão. Horas antes, ela ficou um tempo sentada na cadeira de Motta, com o bebê, bem comportado.

De olho

Embora já hajam decisões judiciais superiores contrárias, está para ser votado na Assembleia Legislativa projeto de lei propondo a instalação de câmeras de videomonitoramento nas salas de aula de ensino médio das redes pública e privada estadual, incluindo recursos de gravação e armazenamento de imagens por um período mínimo de 60 dias.

Cobrança

Após cobrar, de forma agressiva e mal educada, o apoio da senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) ao impeachment do ministro “supremo” Alexandre Morais, o “04”, vereador em Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro, foi fazer o mesmo com o senador Romário (PL-RJ). Perguntou, em rede social: “Vai continuar vivendo do gol de 1994?”. Língua solta que é, o ex-craque ainda não respondeu. Mas vai.

Praia engordada

Pela quarta vez em 30 anos, a Prefeitura de Balneário Piçarras, no litoral norte, vai novamente “engordar” a faixa de areia de dois dos sete quilômetros de extensão da sua bela praia central, ao custo de R$ 38,2 milhões. Foi aberta licitação. No município é que, a olhos vistos, se percebe os efeitos das mudanças climáticas. O primeiro “engordamento” foi em 1998, refeito em 2008 e 2012. Depois, como dizem velhos sábios descendentes de açorianos, “o mar veio buscar o que é seu”. E virá quantas vezes for necessário.

Canabidiol

A estranha regulamentação da lei estadual sobre acesso ao canabidiol medicinal via SUS, obriga aqueles que precisam a pagar muito caro. E são 5 mil pessoas no Estado. O produto importado custa cerca de R$ 2 mil enquanto o produzido aqui, pela Associação Santa Canabis, fica por RS 430. Mas a entidade, que poderia triplicar a produção, sofre restrições de todo tipo. Estranho, muito estranho.

Agosto triste 1

Este é o Agosto Lilás, dedicado à mobilização em torno da violência contra a mulher. Tragicamente, em SC se contabiliza 23 feminicídios desde o início do ano, dos quais seis só na última semana. As medidas judiciais protetivas, que no ano passado foram 15 mil, subiram para 15.900 neste ano, até agora.

Agosto triste 2

A propósito, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família vai lançar um edital inédito para a contratação de organizações da sociedade civil com o objetivo de ofertar vagas regionalizadas de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Serão disponibilizadas 80 vagas de acolhimento emergencial, distribuídas em quatro regiões do Estado, que vão receber 20 vagas cada.

Participação legítima

A Advocacia-Geral da União confirmou a legitimidade da gestão pedagógica de três servidores do Instituto Federal Catarinense (IFC) que eram acusados de permitir a participação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na administração do campus. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve sentença que julgou improcedente ação de improbidade administrativa proposta contra eles pelo Ministério Público Federal (MPF).

Luto

Vem causando comoção na imprensa catarinense, principalmente na de Florianópolis, o falecimento do jornalista Paulo da Costa Ramos, o popular PCR, aos 84 anos, anteontem. Marcou sua vida profissional pelo fino humor, educação refinada, inteligência, sensibilidade e amor total pelo jornalismo.

Difamação

Muitos lembram da fofoca atribuída ao deputado estadual Jessé Lopes (PL) que em rede social, em 2022, publicou que uma secretária na Casa Civil do governo estadual estava grávida do então governador, Carlos Moisés. Ele recorreu à justiça e ganhou a causa. Vai embolsar R$ 44.080,48 de indenização por danos morais.