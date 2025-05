Deputados de SC apresentam projetos para derrubar aumento do IOF promovido pelo governo federal

Contra o IOF

Deputados federais de diferentes partidos apresentaram 18 projetos de decreto legislativo para derrubar o aumento de IOF promovido pelo governo Lula. Dentre eles quatro de autoria de deputados federais de SC: Julia Zanatta (PL), Gilson Marques (Novo), Daniela Reinehr (PL) e Valdir Cobalchini (MDB).

Maio Amarelo

O Detran-SC faz hoje uma cerimônia de encerramento da Campanha Maio Amarelo, na Assembleia Legislativa. Nada de comemorações. No ano passado a letalidade no trânsito de SC foi trágica, com a morte de 534 motociclistas, 293 motoristas, 248 de demais categorias, 204 pedestres, 181 passageiros ou caronas e 112 ciclistas.

Paridade de gênero

O TJ-SC agendou para dia 4 sessão extraordinária que escolherá uma desembargadora, em cuja eleição aplicará a regra de gênero, norma que estabelece a alternância de uma lista exclusiva de mulheres com outra tradicional mista, conforme a abertura de vagas para magistrado de carreira pelo critério de merecimento. A primeira eleição de desembargadora pela paridade de gênero no TJ-SC foi em junho de 2024. A meta é que se tenha a proporção de 40% a 60% por gênero dos cargos para magistrados e magistradas no 2º grau de jurisdição. Atualmente, o Judiciário catarinense conta com 16 desembargadoras.

Morreu

Nascido em Concórdia e radicado no então território de Rondônia desde 1977, morreu segunda-feira o ex-deputado federal e ex-senador Reditário Cassol, 89 anos. Em suas redes sociais, o ex-senador Ivo Cassol fez uma homenagem ao pai, responsável “pela criação de 15 cidades no Estado”. Reditário deixa oito filhos, dos quais quatro seguiram carreira política. Um de sus herdeiros políticos é o senador Jaime Bagattoli (PL), nascido em Concórdia.

Fábrica de bilionários 1

A Bloomberg Billionaires Index está avaliando, pela primeira vez, os patrimônios dos 56 herdeiros dos três fundadores da Weg, Werner Voigt, Eggon da Silva e Geraldo Werninghaus, cujas iniciais formam o nome da multinacional catarinense. Consta que a empresa já gerou US$ 21,1 bilhões para eles, enquanto outros 19 possuem fortunas de pelo menos US$ 700 milhões. Tudo por direito próprio.

Fábrica de bilionários 2

Apesar da impressionante riqueza, a empresa cultiva a austeridade. Seus executivos só usam voos comerciais em viagens pelo mundo, mantendo distância de jatinhos, por exemplo. Nos seus escritórios a simplicidade é uma marca. E ninguém usa terno e gravata. Dois herdeiros bilionários tem um perfil de máxima discrição. Um trabalha como DJ em Jaraguá do Sul e entorno e outra está à frente de um negócio ligado à moda.

Medicina em Tubarão

Uma escuta pública, ontem, marcou a primeira ação da Universidade do Estado (Udesc) para o projeto de implantação de um curso de Medicina em Tubarão. Seu reitor, José Fernando Fragalli, é um dos maiores apoiadores.

Como fazer

O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, tem aproveitado os compromissos do PSD, que preside no Estado, para atender pedidos de prefeitos do mesmo partido ou aliados, para explicar como resolveu a delicada questão da população que vive na rua, que reduziu em 90%, com internação compulsória. Sua popularidade deu saltos.

Protagonismo nacional

O presidente da OAB-SC, Juliano Mandelli, é o novo vice-presidente do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (FIDA), responsável por investimentos para aperfeiçoamento e desenvolvimento de serviços no Sistema OAB. Foi empossado durante reunião do Conselho Federal, em Goiânia, quando comemorou a escolha de Balneário Camboriú como sede da próxima Conferência Nacional da Jovem Advocacia, em 2027, que terá foco em tecnologia, gestão de escritórios, novos ramos da advocacia e futuro da profissão.

Autistas

O IBGE acaba de divulgar que o Brasil tem 2,4 milhões de pessoas autistas, ou 1,2% da população. Em SC são 91,6 mil, dos quais 62,6% homens e 37,4% mulheres. Do total, 27,2% são crianças com até nove anos. É a nona maior população de autistas do país.

Amenidades

Com tantos projetos em discussão, pelo menos no momento, mas que não vão adiante, eis que na Câmara dos Deputados marcam-se audiências para deliberar sobre a criação do Dia Nacional do Alho e do Dia Nacional do Sebo.