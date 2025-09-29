Deputados de SC recebem cobrança de eleitores após voto favorável à PEC da Blindagem

Desconforto

Consta que alguns dos 13 deputados federais de SC que foram a favor da safada PEC da Blindagem, finalmente sepultada, tem sido muito cobrados por eleitores que só depois ficaram sabendo, pelos meios de comunicação, o que verdadeiramente ela tinha de conteúdo. Menos mal para Ana Paula Lima (PT), Pedro Uczai (PT) e Gilson Marques (Novo) que foram contra.

Para idosos

Na abertura da 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, em Florianópolis, semana passada, a secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Adeliana Dal Pont, anunciou a construção de 11 Centros de Atendimento à Pessoa Idosa (Capi), no Estado, com investimento de quase R$ 80 milhões e já em processo licitatório. Os locais não foram divulgados. Cada um terá piscina para hidroterapia, uma estrutura com mais de mil metros quadrados e espaço para diversas oficinas e convivência e, principalmente, ações preventivas. Detalhe: SC tem atualmente 15,56% da sua população com mais de 60 anos.

Preparação 1

O sucesso extraordinário do verão turístico 2024-25 em SC vem estimulando os preparativos, que já são intensos, do 2025-26. Nunca em tempo algum a rede hoteleira, as prefeituras e as companhias aéreas estiveram tão juntas para esperar os turistas da melhor forma possível. Há até uma força-tarefa para garantir infraestrutura, mobilidade e segurança na estação, começando pelo Natal, passando pelo Réveillon até o Carnaval.

Preparação 2

Entre as medidas em andamento em Florianópolis estão a criação de pontos específicos para estacionamento de ônibus de turismo, para evitar congestionamentos, e a expectativa de que obras nos principais acessos, como a SC-401, estejam concluídas antes da alta temporada. A virada do ano terá um caráter especial: será dedicada aos 100 anos da Ponte Hercílio Luz, com queima de fogos no monumento.

Sem Internet 1

Cerca de oito milhões de alunos de escolas públicas no Brasil não usam a internet para fins pedagógicos dentro do colégio. O país tem cerca de 47 milhões de estudantes no ensino básico. Das 137.847 escolas públicas que responderam sobre acesso à internet no último Censo Escolar, 33,67% delas afirmaram que não usam a rede para fins pedagógicos e 10% (13.802) que não têm qualquer acesso, nem para fins administrativos, o que impacta a vida de 1 milhão de estudantes. Há, ainda, 18 mil escolas sem acesso à banda larga, portanto com velocidade baixa para uso adequado, e 2.104 escolas públicas (1,5%) que não possuem qualquer acesso porque não dispõem de energia, nem solar. Inacreditável.

Sem Internet 2

Conforme os dados do Censo Escolar divulgado em 2024, relativo à atividade de 2023, das 5.180 escolas públicas do estado de SC e das 295 prefeituras, 8,92% não tinham banda larga.

Afinidades 1

Não será surpresa se antes do final do ano o presidente argentino Javier Milei fizer uma visita a SC, por conta da grande afinidade entre o Estado e o país vizinho. Essa possibilidade foi discutida na recente visita que o ex-embaixador argentino no Brasil e agora secretário de Turismo, Esporte e Meio Ambiente, Daniel Scioli, fez ao governador Jorginho Mello, em agosto.

Afinidades 2

Seria o segundo encontro pessoal dos dois. No ano passado Jorginho recebeu Milei em Balneário Camboriú para a Conferência da Ação Conservadora (CPAC) ao lado de Bolsonaro. No ano anterior, ambos estiveram em Buenos Aires para a posse de Milei, junto de governadores como Tarcísio de Freitas (SP) e Cláudio Castro (RJ).

Getúlio Vargas 1

Levantamento realizado pela “Folha de S. Paulo” a partir de dados do IBGE, mostra que o líder gaúcho Getúlio Vargas é, entre todos os presidentes da República, o mais homenageado em logradouros públicos. São 2.593 menções em ruas, avenidas, alamedas, praças, travessas e outros espaços.

Getúlio Vargas 2

Em SC, 36,9% dos 295 municípios têm um logradouro público chamado Getúlio Vargas. O catarinense Nereu Ramos, que foi vice-presidente de 1946 a 1951 e presidente de 11 de novembro de 1955 a 31 de janeiro de 1956, tem sua memória perpetuada em 215 locais de sua terra natal.

Hipocrisia

Os brasileiros gastaram R$ 17 bilhões em apostas online somente no primeiro semestre do ano. Enquanto isso, há muitas restrições à realização dos inocentes, tradicionais e normalmente beneméritos bingos comunitários, que tanto fazem a festa de idosos e famílias.