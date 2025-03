Deputados de SC tem pouca influência junto ao comando da Câmara dos Deputados

Representatividade fraca 1

É visivelmente fraca a influência política dos 16 deputados federais nos comandos da Câmara. Exemplo: a Casa definiu quarta-feira os presidentes das suas 28 comissões permanentes. Nenhum catarinense. Quem sabe sobre a vaga de vice, em comissão de segunda linha. Para lembrar: houve um tempo, nos anos 1990, em que três catarinenses comandavam, nacionalmente e de forma simultânea, aqueles que eram, na época, três dos maiores partidos brasileiros: PMDB (com Luiz Henrique da Silveira), PPB (Esperidião Amin) e PFL (Jorge Bornhausen). Velhos tempos!

Representatividade fraca 2

Mas nem tudo é derrota. Ficou para o deputado federal Fábio Schiochet (União Brasil-SC) o comando, até 31 de janeiro de 2027, da tensa Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. É encarregada pelos procedimentos disciplinares destinados à aplicação de penalidades em casos de descumprimento de normas da instituição. Tem 21 membros titulares e igual número de suplentes, com mandato de dois anos, não podendo ser substituídos a qualquer tempo.

Nossa Times Square

Balneário Camboriú está mesmo com tudo e merece estar prosa com a chegada, de Nova York, da última moda: grandes painéis luminosos de LED, como os da Times Square. Um espaço gastronômico na cidade copiará a rua nova-iorquina ainda este ano. Ficará posicionado na esquina da Avenida Brasil com Alvin Bauer, onde os visitantes poderão interagir em tempo real. A licença de operação já foi dada pela prefeitura.

Gol fechado

O ex-craque Ronaldo desistiu de concorrer à presidência da sempre suspeita Confederação Brasileiro de Futebol, alegando que encontrou portas fechadas em 23 das 27 federações, inclusive a de SC. Sabe-se agora o motivo. Seu presidente, Rubens Angelotti, há tempos tinha tudo “acertado” com Ednaldo Rodrigues, candidato à reeleição na CBF. O catarinense integra a única chapa como um dos vice-presidentes. A eleição será segunda-feira, 24.

Discriminação?

Além de boa parte da bancada catarinense no Congresso Nacional, até na Procuradoria Geral de Justiça de SC se comenta se seria discriminação ou não contra SC – pelo seu governador ser bolsonarista – a irredutível disposição dos ministérios da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente em estabelecer cotas para a pesca da tainha na modalidade arrasto de praia no Estado. Detalhe: cotas que não existem nos demais Estados.

45 contra 1

O Movimento Floripa Sustentável, integrado por 45 entidades da comunidade catarinense, se manifesta contra um juiz, Marcelo Krás Borges, da 6ª. Vara Federal Ambiental de Florianópolis, que determinou a demolição dos bares da Praia Mole, no leste da Ilha de SC, em um prazo de 30 dias, ignorando estar em curso um amplo acordo público-privado para construção de um plano de revitalização. A maior parte dos estabelecimentos se encontra no local há cerca de 40 anos e exercem uma função socioeconômica muito representativa.

“Dezembrada” 1

Em reportagem de grande repercussão, o “Estadão” de ontem usou a expressão “dezembrada” para qualificar os inacreditáveis pagamentos de benefícios e penduricalhos milionários a juízes de tribunais estaduais e ramos do Ministério Público em todo país, aprovados por leis no último mês de 2024.

“Dezembrada” 2

Cita que foi no mês de dezembro que o Ministério Público de SC autorizou pagamento de gratificações natalinas, indenizações de férias (60 dias por ano) e folgas (uma a cada três dias trabalhados) a um grupo de 29 procuradores e promotores. A combinação de benefícios rendeu mais de R$ 151 mil líquidos a cada um. O procurador recordista em valores recebidos naquele mês somou R$ 203 mil líquidos em seu contracheque, dos quais R$ 141,8 mil de verbas indenizatórias, sobre as quais não incide o Imposto de Renda. O salário-base desse membro do MP-SC é de R$ 39,7 mil.

“Dezembrada” 3

Embora esses odiosos privilégios sejam sempre questionáveis, há sempre “explicações”. O MP-SC respondeu que “a remuneração segue o ordenamento jurídico vigente, com o subsídio observando o limite imposto pelo teto constitucional – exceto as verbas indenizatórias, devidamente autorizadas”. Deboche.

Mais feriados

E se a moda pega? É que muitos devem se perguntar se outros prefeitos, como o de Criciúma, também proporem projetos para que se torne feriado a data do centenário de emancipação política do município, como é o caso, dia 4 de novembro. Lideranças empresariais, da indústria, comercio e serviços, fazem lobby contrário.